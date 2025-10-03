https://1prime.ru/20251003/tramp-863107325.html
NBC: Трамп хочет передать Украине данные о нефтегазовых объектах в России
спецоперация на украине
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может одобрить передачу Украине дополнительных разведданных, чтобы помочь Киеву нанести удары по нефтегазовым объектам в РФ, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Администрация Трампа планирует предоставить Украине дополнительные разведданные, чтобы помочь Киеву нанести удары по нефтегазовым объектам на территории России", - говорится в сообщении телеканала. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина, киев, рф, дональд трамп, джей ди вэнс, владимир путин, нато, нефть
