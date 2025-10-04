https://1prime.ru/20251004/vinogradova-863142848.html

Changan и Geely ведут работу над локализацией выпуска машин в России

Changan и Geely ведут работу над локализацией выпуска машин в России - 04.10.2025, ПРАЙМ

Changan и Geely ведут работу над локализацией выпуска машин в России

Два китайских автопроизводителя - Changan и Geely - на сегодняшний день ведут активную работу над локализацией выпуска машин на территории России, рассказала в... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T09:19+0300

2025-10-04T09:19+0300

2025-10-04T09:19+0300

экономика

бизнес

россия

москва

тульская область

липецк

geely

chery

evolute

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850231258_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_b81b4e30d8a40437c3987dfc9befca8e.jpg

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Два китайских автопроизводителя - Changan и Geely - на сегодняшний день ведут активную работу над локализацией выпуска машин на территории России, рассказала в интервью РИА Новости гендиректор компании "Рольф" Светлана Виноградова. "Changan ведёт переговоры о локализации, по нашей информации, в продвинутой стадии. Исходя из этой траектории, в сентябре "Рольф" открыл два дилерских центра Changan в Москве. Среди компаний, которые прорабатывают такую возможность наиболее активно, стоит выделить и Geely", - рассказала она. Виноградова добавила, что на российском рынке точно закрепятся четыре крупных игрока - вышеупомянутые Changan и Geely, а также Haval, который собирают в Тульской области, и Chery. Топ-менеджер также выделила российский бренд электромобилей Evolute. "За последние три года мы наблюдали появление множества новых брендов, и часть из них уже покинула рынок. Но Evolute, учитывая локальную сборку в Липецке, несомненно, будет работать и развиваться", - заверила Виноградова. Полный текст интервью читайте в понедельник в 10.00 мск на сайте 1prime.ru (входит в группу "Россия сегодня").

https://1prime.ru/20231204/842454228.html

москва

тульская область

липецк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, тульская область, липецк, geely, chery, evolute, авто