Changan и Geely ведут работу над локализацией выпуска машин в России - 04.10.2025, ПРАЙМ
Changan и Geely ведут работу над локализацией выпуска машин в России
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Два китайских автопроизводителя - Changan и Geely - на сегодняшний день ведут активную работу над локализацией выпуска машин на территории России, рассказала в интервью РИА Новости гендиректор компании "Рольф" Светлана Виноградова. "Changan ведёт переговоры о локализации, по нашей информации, в продвинутой стадии. Исходя из этой траектории, в сентябре "Рольф" открыл два дилерских центра Changan в Москве. Среди компаний, которые прорабатывают такую возможность наиболее активно, стоит выделить и Geely", - рассказала она. Виноградова добавила, что на российском рынке точно закрепятся четыре крупных игрока - вышеупомянутые Changan и Geely, а также Haval, который собирают в Тульской области, и Chery. Топ-менеджер также выделила российский бренд электромобилей Evolute. "За последние три года мы наблюдали появление множества новых брендов, и часть из них уже покинула рынок. Но Evolute, учитывая локальную сборку в Липецке, несомненно, будет работать и развиваться", - заверила Виноградова. Полный текст интервью читайте в понедельник в 10.00 мск на сайте 1prime.ru (входит в группу "Россия сегодня").
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Два китайских автопроизводителя - Changan и Geely - на сегодняшний день ведут активную работу над локализацией выпуска машин на территории России, рассказала в интервью РИА Новости гендиректор компании "Рольф" Светлана Виноградова.
"Changan ведёт переговоры о локализации, по нашей информации, в продвинутой стадии. Исходя из этой траектории, в сентябре "Рольф" открыл два дилерских центра Changan в Москве. Среди компаний, которые прорабатывают такую возможность наиболее активно, стоит выделить и Geely", - рассказала она.
Виноградова добавила, что на российском рынке точно закрепятся четыре крупных игрока - вышеупомянутые Changan и Geely, а также Haval, который собирают в Тульской области, и Chery. Топ-менеджер также выделила российский бренд электромобилей Evolute.
"За последние три года мы наблюдали появление множества новых брендов, и часть из них уже покинула рынок. Но Evolute, учитывая локальную сборку в Липецке, несомненно, будет работать и развиваться", - заверила Виноградова.
Полный текст интервью читайте в понедельник в 10.00 мск на сайте 1prime.ru (входит в группу "Россия сегодня").
