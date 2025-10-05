https://1prime.ru/20251005/avtostat-863173722.html

В России выросли цены на новые легковые автомобили

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена новых легковых автомобилей в России по итогам сентября 2025 года выросла на 4% по сравнению с августом и составила 3,34 миллиона рублей, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в сентябре составила 3,34 миллиона рублей. По отношению к августу она выросла на 4%. Изменение к сентябрю 2024 года +6%. Об этом свидетельствуют расчетные данные "Автостат", - написал он в своем Telegram-канале. Данная тенденция, по его словам, объясняется тремя причинами. Первая - пересмотр ряда производителей прайс-листов в сторону сокращения скидок с наступлением осени. Вторая - существенное снижение от месяца к месяцу доли продаж прошлогодних автомобилей, цены на которые ниже, чем на машины 2025 года выпуска. "И третья, не менее значимая причина - изменение структуры рынка в сторону альтернативных поставок. Существенно выросли регистрации Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Skoda, Volkswagen и других марок. Цены на автомобили глобальных брендов существенно выше "российско-китайского большинства", - отметил аналитик. Он подчеркнул, что на рынке автомобилей с пробегом тренд на снижение средних цен сохраняется, так, в сентябре средневзвешенная цена автомобиля с пробегом составила 1,14 миллиона рублей, что на 1,5% ниже, чем в августе. Целиков полагает, что в октябре тренд на рост средних цен на новые автомобили продолжится, а на рынке автомобилей с пробегом ожидает стабилизации.

