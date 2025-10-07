Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ утвердил перечень системно значимых кредитных организаций
ЦБ утвердил перечень системно значимых кредитных организаций
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Банк России утвердил обновленный перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО), из него выбыли "Открытие" и Росбанк, присоединенные к "дочке" ВТБ и Т-Банку соответственно, а добавлен в список был "Банк Дом.РФ", следует из информации на сайте ЦБ. Райффайзенбанк и "Юникредит банк", входящие в европейские банковские группы Raiffeisen и Unicredit, также сохранили свой статус системно значимых. Теперь в этом списке 12 банков. Помимо вышеназванных, это Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Сбербанк, "Московский кредитный банк", ПСБ и Россельхозбанк. "На их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора", - отмечает ЦБ. В пресс-службе "Банка Дом.РФ" прокомментировали РИА Новости включение в перечень. "Включение в список системно значимых кредитных организаций - это подтверждение активного развития и высокого уровня финансовой надежности нашего банка, а также соблюдения всех высоких стандартов Центрального банка. Занимаем уверенные позиции по уровню капитала, фондированию и ликвидности, поддерживаем стабильное качество кредитного портфеля. Для "Банка Дом.РФ" - это не только признание роли в финансовой системе страны, но и многолетнего доверия", - отметили в пресс-службе.
18:28 07.10.2025 (обновлено: 18:42 07.10.2025)
 
ЦБ утвердил перечень системно значимых кредитных организаций

ЦБ утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, в него вошел "Банк Дом.РФ"

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Банк России утвердил обновленный перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО), из него выбыли "Открытие" и Росбанк, присоединенные к "дочке" ВТБ и Т-Банку соответственно, а добавлен в список был "Банк Дом.РФ", следует из информации на сайте ЦБ.
Райффайзенбанк и "Юникредит банк", входящие в европейские банковские группы Raiffeisen и Unicredit, также сохранили свой статус системно значимых.
Теперь в этом списке 12 банков. Помимо вышеназванных, это Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Сбербанк, "Московский кредитный банк", ПСБ и Россельхозбанк.
"На их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора", - отмечает ЦБ.
В пресс-службе "Банка Дом.РФ" прокомментировали РИА Новости включение в перечень.
"Включение в список системно значимых кредитных организаций - это подтверждение активного развития и высокого уровня финансовой надежности нашего банка, а также соблюдения всех высоких стандартов Центрального банка. Занимаем уверенные позиции по уровню капитала, фондированию и ликвидности, поддерживаем стабильное качество кредитного портфеля. Для "Банка Дом.РФ" - это не только признание роли в финансовой системе страны, но и многолетнего доверия", - отметили в пресс-службе.
Заголовок открываемого материала