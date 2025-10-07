Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863261018.html
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сохраняет прогноз прокачки нефти по своей системе на 2025 год в объеме 74 миллиона тонн, относительно изначального плана в 76 миллионов тонн она снизится примерно на 2,6% с связи с корректировками планов грузоотправителей сырья, следует из слов гендиректора компании Николая Горбаня. "В этом году по заявкам предполагалось порядка 76 миллионов. На сегодняшний день в связи с определенными условиями у грузоотправителей произошла корректировка. Сейчас мы ожидаем, что эта цифра будет порядка 74", - рассказал он в Telegram-канале компании о прогнозе прокачки нефти на 2025 год. Аналогичный прогноз Горбань озвучил журналистам в июне. Он говорил тогда, что из-за украинских атак беспилотников на инфраструктуру КТК снижения прокачки не было совсем, а снижение прокачки по итогам первого квартала текущего года на 6% произошло из-за проблем на месторождениях Тенгиз и Кашаган в Казахстане. Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
КТК сохраняет прогноз прокачки нефти на 2025 год

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКТК
КТК. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сохраняет прогноз прокачки нефти по своей системе на 2025 год в объеме 74 миллиона тонн, относительно изначального плана в 76 миллионов тонн она снизится примерно на 2,6% с связи с корректировками планов грузоотправителей сырья, следует из слов гендиректора компании Николая Горбаня.
"В этом году по заявкам предполагалось порядка 76 миллионов. На сегодняшний день в связи с определенными условиями у грузоотправителей произошла корректировка. Сейчас мы ожидаем, что эта цифра будет порядка 74", - рассказал он в Telegram-канале компании о прогнозе прокачки нефти на 2025 год.
Аналогичный прогноз Горбань озвучил журналистам в июне. Он говорил тогда, что из-за украинских атак беспилотников на инфраструктуру КТК снижения прокачки не было совсем, а снижение прокачки по итогам первого квартала текущего года на 6% произошло из-за проблем на месторождениях Тенгиз и Кашаган в Казахстане.
Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Мировые цены на нефть ускорили снижение
