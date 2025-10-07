https://1prime.ru/20251007/ukraina-863257913.html

"По всей Европе". Журналист сообщил Киеву плохие новости

"По всей Европе". Журналист сообщил Киеву плохие новости - 07.10.2025, ПРАЙМ

"По всей Европе". Журналист сообщил Киеву плохие новости

Европа всё острее осознает своё непростое положение в вопросе украинского конфликта и необходимость решения внутренних проблем, заявил ирландский журналист Чей... | 07.10.2025

МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Европа всё острее осознает своё непростое положение в вопросе украинского конфликта и необходимость решения внутренних проблем, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X, комментируя призыв лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен о роспуске французского парламента."По всей Европе становится очевидна катастрофическая реальность поддержки бесперспективной прокси-войны на Украине и игнорирования внутренних проблем", — отметил он.В понедельник Марин Ле Пен призвала президента Франции Эммануэля Макрона распустить парламент на фоне отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню. Ле Пен также одобрила решение Лекорню уйти в отставку, назвав это "проявлением мудрости". По её мнению, таким же мудрым шагом была бы и отставка президента Макрона. Ранее телеканал BFMTV передавал, что Макрон "взвалит на себя ответственность" в случае неудачи очередной попытки Себастьяна Лекорню сформировать правительство. Сам президент Франции заявил в конце августа, что не планирует досрочно уходить в отставку. Его полномочия заканчиваются в 2027 году. Отставка Лекорню погрузила Францию в небывалый за последние десятилетия политический кризис. Бывший премьер ушел в отставку, проработав на этой должности меньше всех предыдущих глав кабминов пятой французской республики. С переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента в 2022 году страна пережила смену пяти премьер-министров.

