Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
2025-10-08T21:28+0300
экономика
газ
нефть
казахстан
еаэс
АСТАНА, 8 окт - ПРАЙМ. Решение о продлении запрета на вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа на шесть месяцев принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешней торговли и участия в международных экономических организациях (МВК) под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает в среду пресс-служба правительства республики. "Решением МВК продлён запрет на вывоз с территории Казахстана сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом на срок в шесть месяцев. Мера направлена на обеспечение внутреннего спроса, учитывая рост числа автомобилей, использующих сжиженный газ как топливо, и его социальную значимость", - говорится в сообщении. По данным казахстанского кабмина, также продлён на шесть месяцев запрет на вывоз бычков крупного рогатого скота, включая поставки в страны ЕАЭС. Сообщается, что эти и другие меры направлены на защиту внутреннего рынка республики и обеспечение устойчивого экономического роста.
казахстан
Новости
ru-RU
