https://1prime.ru/20251008/kazakhstan-863305185.html

Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа - 08.10.2025, ПРАЙМ

Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Решение о продлении запрета на вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа на шесть месяцев принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешней | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T21:28+0300

2025-10-08T21:28+0300

2025-10-08T21:28+0300

экономика

газ

нефть

казахстан

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/83488/57/834885733_0:153:3037:1861_1920x0_80_0_0_981cc5d91b29101957afb111412720aa.jpg

АСТАНА, 8 окт - ПРАЙМ. Решение о продлении запрета на вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа на шесть месяцев принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешней торговли и участия в международных экономических организациях (МВК) под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает в среду пресс-служба правительства республики. "Решением МВК продлён запрет на вывоз с территории Казахстана сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом на срок в шесть месяцев. Мера направлена на обеспечение внутреннего спроса, учитывая рост числа автомобилей, использующих сжиженный газ как топливо, и его социальную значимость", - говорится в сообщении. По данным казахстанского кабмина, также продлён на шесть месяцев запрет на вывоз бычков крупного рогатого скота, включая поставки в страны ЕАЭС. Сообщается, что эти и другие меры направлены на защиту внутреннего рынка республики и обеспечение устойчивого экономического роста.

https://1prime.ru/20251007/kazahstan-863233171.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, нефть, казахстан, еаэс