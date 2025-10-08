https://1prime.ru/20251008/vsu-863299798.html

Российский солдат в одиночку одолел пять украинских боевиков

Российский солдат в одиночку одолел пять украинских боевиков - 08.10.2025, ПРАЙМ

Российский солдат в одиночку одолел пять украинских боевиков

Российский солдат из 60-й отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав группировки "Восток", в ходе освобождения Новогригоровки в Запорожской области в... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T19:03+0300

2025-10-08T19:03+0300

2025-10-08T19:04+0300

спецоперация на украине

запорожская область

приморье

всу

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dc2bef822cbf573b986a731694e9d1c7.jpg

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российский солдат из 60-й отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав группировки "Восток", в ходе освобождения Новогригоровки в Запорожской области в одиночку справился с группой из пяти украинских бойцов, говорится в Telegram-канале "ВоинDV"."В ходе зачистки Новогригоровки подразделениями пятой армии группировки войск "Восток" дальневосточник с позывным Мио из 60-й отдельной мотострелковой бригады совершил настоящий подвиг, выйдя победителем из схватки с группой из пяти ВСУшников", — указывается в сообщении.Согласно данным из источников канала, при зачистке населенного пункта российский солдат обнаружил дом, где находились военные ВСУ. Он нейтрализовал двоих, бросив гранату в окно и открыв огонь из автомата, после чего укрылся в подвале. Когда оставшиеся трое пытались отойти, Мио открыл по ним огонь из укрытия. Согласно сообщению, ликвидацию подстреленных российским военным боевиков ВСУ завершили операторы БПЛА.Отмечается, что ключевую роль в этом сражении сыграла "слаженная работа штурмовика и дроноводов, которые оперативно подключились и отработали сбросами".В среду Министерство обороны России заявило, что войска группировки "Восток" освободили населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области. Военнослужащие из Приморья зачистили более 190 объектов, освободив населенный пункт от украинских формирований и установив там флаги Российской Федерации.

https://1prime.ru/20251008/ukraina-863270292.html

https://1prime.ru/20251008/zelenskiy-863292981.html

запорожская область

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская область, приморье, всу, минобороны рф