Российский солдат в одиночку одолел пять украинских боевиков
2025-10-08T19:03+0300
2025-10-08T19:03+0300
2025-10-08T19:04+0300
спецоперация на украине
запорожская область
приморье
всу
минобороны рф
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российский солдат из 60-й отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав группировки "Восток", в ходе освобождения Новогригоровки в Запорожской области в одиночку справился с группой из пяти украинских бойцов, говорится в Telegram-канале "ВоинDV"."В ходе зачистки Новогригоровки подразделениями пятой армии группировки войск "Восток" дальневосточник с позывным Мио из 60-й отдельной мотострелковой бригады совершил настоящий подвиг, выйдя победителем из схватки с группой из пяти ВСУшников", — указывается в сообщении.Согласно данным из источников канала, при зачистке населенного пункта российский солдат обнаружил дом, где находились военные ВСУ. Он нейтрализовал двоих, бросив гранату в окно и открыв огонь из автомата, после чего укрылся в подвале. Когда оставшиеся трое пытались отойти, Мио открыл по ним огонь из укрытия. Согласно сообщению, ликвидацию подстреленных российским военным боевиков ВСУ завершили операторы БПЛА.Отмечается, что ключевую роль в этом сражении сыграла "слаженная работа штурмовика и дроноводов, которые оперативно подключились и отработали сбросами".В среду Министерство обороны России заявило, что войска группировки "Восток" освободили населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области. Военнослужащие из Приморья зачистили более 190 объектов, освободив населенный пункт от украинских формирований и установив там флаги Российской Федерации.
