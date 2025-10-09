Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киргизия запретила вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы ЕАЭС - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251009/neft-863314933.html
Киргизия запретила вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы ЕАЭС
Киргизия запретила вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы ЕАЭС - 09.10.2025, ПРАЙМ
Киргизия запретила вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы ЕАЭС
Кабмин Киргизии ввел запрет на вывоз со своей территории нефти и нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили журналистам в... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T08:54+0300
2025-10-09T08:54+0300
энергетика
нефть
киргизия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81283424bacba43ba77285bca7f086ad.jpg
БИШКЕК, 9 окт – ПРАЙМ. Кабмин Киргизии ввел запрет на вывоз со своей территории нефти и нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили журналистам в пресс-службе правительства республики. Согласно сообщению, премьер страны Адылбек Касымалиев провел совещание по вопросам обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка страны. В ходе совещания были обсуждены вопросы поставки, объемов резервов и логистики нефтепродуктов. Особое внимание уделено стабильности поставок, предотвращению дефицита на внутреннем рынке и недопущению необоснованного роста цен на горюче-смазочные материалы. Представители профильных министерств и ведомств представили доклады о текущем положении дел и предложения по оптимизации процессов. “В контексте текущей ситуации было особо отмечено, что ранее постановлением кабинета министров был введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза”, - заявили в пресс-службе. Отмечается, что по итогам совещания Касымалиев дал ряд конкретных поручений профильным государственным органам по усилению контроля за формированием цен на ГСМ и созданию достаточных резервов. Он подчеркнул необходимость оперативного реагирования на любые изменения ситуации на рынке и принятия своевременных мер для обеспечения граждан и предприятий нефтепродуктами в достаточном количестве.
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_01c49985f5f1a79e223881e2e36dfc66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, киргизия
Энергетика, Нефть, КИРГИЗИЯ
08:54 09.10.2025
 
Киргизия запретила вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

Правительство Киргизии запретило вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча и транспортировка нефти
Добыча и транспортировка нефти - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Добыча и транспортировка нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БИШКЕК, 9 окт – ПРАЙМ. Кабмин Киргизии ввел запрет на вывоз со своей территории нефти и нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили журналистам в пресс-службе правительства республики.
Согласно сообщению, премьер страны Адылбек Касымалиев провел совещание по вопросам обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка страны. В ходе совещания были обсуждены вопросы поставки, объемов резервов и логистики нефтепродуктов. Особое внимание уделено стабильности поставок, предотвращению дефицита на внутреннем рынке и недопущению необоснованного роста цен на горюче-смазочные материалы. Представители профильных министерств и ведомств представили доклады о текущем положении дел и предложения по оптимизации процессов.
“В контексте текущей ситуации было особо отмечено, что ранее постановлением кабинета министров был введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза”, - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что по итогам совещания Касымалиев дал ряд конкретных поручений профильным государственным органам по усилению контроля за формированием цен на ГСМ и созданию достаточных резервов. Он подчеркнул необходимость оперативного реагирования на любые изменения ситуации на рынке и принятия своевременных мер для обеспечения граждан и предприятий нефтепродуктами в достаточном количестве.
 
ЭнергетикаНефтьКИРГИЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала