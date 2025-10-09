https://1prime.ru/20251009/neft-863314933.html
Киргизия запретила вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы ЕАЭС
Киргизия запретила вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы ЕАЭС
энергетика
нефть
киргизия
БИШКЕК, 9 окт – ПРАЙМ. Кабмин Киргизии ввел запрет на вывоз со своей территории нефти и нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили журналистам в пресс-службе правительства республики. Согласно сообщению, премьер страны Адылбек Касымалиев провел совещание по вопросам обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка страны. В ходе совещания были обсуждены вопросы поставки, объемов резервов и логистики нефтепродуктов. Особое внимание уделено стабильности поставок, предотвращению дефицита на внутреннем рынке и недопущению необоснованного роста цен на горюче-смазочные материалы. Представители профильных министерств и ведомств представили доклады о текущем положении дел и предложения по оптимизации процессов. “В контексте текущей ситуации было особо отмечено, что ранее постановлением кабинета министров был введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза”, - заявили в пресс-службе. Отмечается, что по итогам совещания Касымалиев дал ряд конкретных поручений профильным государственным органам по усилению контроля за формированием цен на ГСМ и созданию достаточных резервов. Он подчеркнул необходимость оперативного реагирования на любые изменения ситуации на рынке и принятия своевременных мер для обеспечения граждан и предприятий нефтепродуктами в достаточном количестве.
