Столтенберг раскрыл, как Байден обидно обозвал Зеленского

2025-10-11T11:13+0300

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Экс-глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал об обидном прозвище, которым бывший-президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского. Об этом пишет РБК."Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: "Как мы говорим в Америке, он [Зеленский - Прим.ред] — заноза в заднице", — вспоминает он в своих мемуарах.Бывший глава военного блока добавил, что это было сказано в момент обсуждения положений итоговой декларации саммита НАТО в Вильнюсе. Американская сторона была раздражена разным восприятием тезисов о поддержке Украины в этом документе.В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Bloomberg согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

