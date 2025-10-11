Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Столтенберг раскрыл, как Байден обидно обозвал Зеленского - 11.10.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Столтенберг раскрыл, как Байден обидно обозвал Зеленского
Экс-глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал об обидном прозвище, которым бывший-президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского. Об этом пишет РБК. | 11.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Экс-глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал об обидном прозвище, которым бывший-президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского. Об этом пишет РБК."Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: "Как мы говорим в Америке, он [Зеленский - Прим.ред] — заноза в заднице", — вспоминает он в своих мемуарах.Бывший глава военного блока добавил, что это было сказано в момент обсуждения положений итоговой декларации саммита НАТО в Вильнюсе. Американская сторона была раздражена разным восприятием тезисов о поддержке Украины в этом документе.В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Bloomberg согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО
11:13 11.10.2025
 
Столтенберг раскрыл, как Байден обидно обозвал Зеленского

Столтенберг: Байден называл Зеленского занозой в заднице

Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Владимир Зеленский и Джо Байден. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Экс-глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал об обидном прозвище, которым бывший-президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского. Об этом пишет РБК.
"Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: "Как мы говорим в Америке, он [Зеленский - Прим.ред] — заноза в заднице", — вспоминает он в своих мемуарах.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
9 октября, 08:49
Бывший глава военного блока добавил, что это было сказано в момент обсуждения положений итоговой декларации саммита НАТО в Вильнюсе. Американская сторона была раздражена разным восприятием тезисов о поддержке Украины в этом документе.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Bloomberg согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Зеленский сделал заявление после массированного удара России
Вчера, 10:03
 
Спецоперация на Украине
 
 
