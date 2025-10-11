https://1prime.ru/20251011/zelenskiy-863407326.html
Столтенберг раскрыл, как Байден обидно обозвал Зеленского
Столтенберг раскрыл, как Байден обидно обозвал Зеленского - 11.10.2025, ПРАЙМ
Столтенберг раскрыл, как Байден обидно обозвал Зеленского
Экс-глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал об обидном прозвище, которым бывший-президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского. Об этом пишет РБК. | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T11:13+0300
2025-10-11T11:13+0300
2025-10-11T11:13+0300
спецоперация на украине
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
йенс столтенберг
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/09/841830994_0:0:2230:1254_1920x0_80_0_0_fd6bf6a0f75d4fe5331c44d407a7402c.jpg
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Экс-глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал об обидном прозвище, которым бывший-президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского. Об этом пишет РБК."Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: "Как мы говорим в Америке, он [Зеленский - Прим.ред] — заноза в заднице", — вспоминает он в своих мемуарах.Бывший глава военного блока добавил, что это было сказано в момент обсуждения положений итоговой декларации саммита НАТО в Вильнюсе. Американская сторона была раздражена разным восприятием тезисов о поддержке Украины в этом документе.В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Bloomberg согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863314806.html
https://1prime.ru/20251010/zelenskiy-863367729.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/09/841830994_85:0:2145:1545_1920x0_80_0_0_f7baee7e4d1ee16855505cb231e16790.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, джо байден, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг раскрыл, как Байден обидно обозвал Зеленского
Столтенберг: Байден называл Зеленского занозой в заднице