Пушилин заявил о начале городских боев в Северске в ДНР
Пушилин заявил о начале городских боев в Северске в ДНР
2025-10-12T21:06+0300
спецоперация на украине
россия
денис пушилин
днр
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Поступают сообщения о начале городских боев в Северске в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. "Поступают уже сообщения о начале городских боев самого Северска", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
