Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушилин заявил о начале городских боев в Северске в ДНР - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251012/pushilin-863441929.html
Пушилин заявил о начале городских боев в Северске в ДНР
Пушилин заявил о начале городских боев в Северске в ДНР - 12.10.2025, ПРАЙМ
Пушилин заявил о начале городских боев в Северске в ДНР
Поступают сообщения о начале городских боев в Северске в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T21:06+0300
2025-10-12T21:06+0300
спецоперация на украине
россия
денис пушилин
днр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860271381_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_0fa8a1ed1ef2fe848c14c1fcb10d7f8a.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Поступают сообщения о начале городских боев в Северске в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. "Поступают уже сообщения о начале городских боев самого Северска", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://1prime.ru/20251012/vsu-863441222.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860271381_144:0:2156:1509_1920x0_80_0_0_9b3df9d95ce20d052de2932bfa91a1d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, денис пушилин, днр
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Денис Пушилин, ДНР
21:06 12.10.2025
 
Пушилин заявил о начале городских боев в Северске в ДНР

Пушилин сообщил о начале городских боев в Северске

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Денис Пушилин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Поступают сообщения о начале городских боев в Северске в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Поступают уже сообщения о начале городских боев самого Северска", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
На Украине заявили о намерении создать новую армию
20:37
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯДенис ПушилинДНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала