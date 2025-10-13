https://1prime.ru/20251013/dollar-863457360.html

Доллар дорожает к мировым валютам

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в понедельник днем увеличивается на фоне нового витка напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, евро и иена сдерживаются внутренними рисками, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.07 мск курс евро к доллару снижался до 1,1595 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,162 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 152,25 иены с уровня прошлого закрытия в 151,18 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,14% - до 99,12 пункта. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая, а также добавил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, "похоже, больше не имеет смысла". Позднее торговый представитель США Джеймисон Грир уже заявил, что запланированная на саммите АТЭС встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином все еще может состояться, несмотря на новый виток напряженности в торговых отношениях между двумя странами. В то же время инвесторы следят за геополитическими событиями. Ранее Трамп заявил в израильском кнессете, что конфликт в секторе Газа закончился, а движение ХАМАС выполнит предусмотренный мирным планом пункт о разоружении, пишет агентство Рейтер. Евро остается под давлением на фоне политического кризиса во Франции. По данным агентства, в выходные Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции. До этого правительство страны сообщило, что президент Эммануэль Макрон вновь назначил экс-министра обороны Себастьяна Лекорню премьером и поручил ему сформировать правительство. Тем временем трейдеры продолжают оценивать политические перспективы в Японии. В пятницу японская партия "Комэйто" сообщила о выходе из коалиции с Либерально-демократической партией после более чем 20 лет альянса. Об этом сообщил председатель партии после встречи с избранной председателем ЛДП Санаэ Такаити. Вместе с тем в США продолжается шатдаун правительства. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.

