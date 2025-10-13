Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Долг блогера Лерчек вырос до 169,13 миллиона рублей - 13.10.2025, ПРАЙМ
Долг блогера Лерчек вырос до 169,13 миллиона рублей
2025-10-13T17:48+0300
2025-10-13T17:48+0300
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Налоговый долг блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, вырос до 169,13 миллиона рублей на 13 октября 2025 года, следует из данных сервиса "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. В них отмечается, что "на 13 октября октября найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам". Решение о приостановлении операций по счетам было принято 13 октября 2025 года. Соответствующая информация была размещена в сервисе в тот же день. В качестве основания указывается "Принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности". В качестве налоговой задолженности указана сумма в 169,13 миллиона рублей. Среди банков, в которые направлены решения о приостановлении операций по счетам, указываются Сбербанк, банк "Точка", филиал "Корпоративный" Совкомбанка, Альфа-банк и Т-Банк, указывается в материалах. Налоговый долг блогера по состоянию на 2 октября составлял 28,616 миллиона рублей, следовало из данных сервиса "БИР-Аналитик". Как сообщала ранее в сентябре московская прокуратура, завершено расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее экс-супруга Артема по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. По версии следствия, Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей. Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей. Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
17:48 13.10.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Налоговый долг блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, вырос до 169,13 миллиона рублей на 13 октября 2025 года, следует из данных сервиса "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них отмечается, что "на 13 октября октября найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам". Решение о приостановлении операций по счетам было принято 13 октября 2025 года. Соответствующая информация была размещена в сервисе в тот же день.
В качестве основания указывается "Принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности". В качестве налоговой задолженности указана сумма в 169,13 миллиона рублей.
Среди банков, в которые направлены решения о приостановлении операций по счетам, указываются Сбербанк, банк "Точка", филиал "Корпоративный" Совкомбанка, Альфа-банк и Т-Банк, указывается в материалах.
Налоговый долг блогера по состоянию на 2 октября составлял 28,616 миллиона рублей, следовало из данных сервиса "БИР-Аналитик".
Как сообщала ранее в сентябре московская прокуратура, завершено расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее экс-супруга Артема по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. По версии следствия, Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей.
Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
Заседание суда по вопросу о переводе под домашний арест В. Чекалиной - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
Блогер Лерчек подала на развод с мужем
19 марта 2024, 12:42
 
