ЕАЭС ввел антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из Китая

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) решил ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу и диоксид титана из Китая сроком на пять лет, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). "Во исполнение поручения Евразийского межправительственного совета Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решения о введении антидемпинговых пошлин сроком на пять лет в отношении алюминиевой фольги и диоксида титана из Китайской Народной Республики. Ставки определены в размере 17,16-20,24% и 14,27-16,25%, соответственно", - говорится в сообщении. При этом с ряда китайских предприятий, которые согласились выполнить ценовые обязательства, пошлина взиматься не будет. В частности, это производитель алюминиевой фольги Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd, производители диоксида титана - компании группы LB, а также компании Shandong Dawn Titanium Industry Co., Ltd. Кроме того, определены ежегодные объемы импорта, в рамках которых антидемпинговые пошлины уплачиваться не будут, уточняется в сообщении. "В случае с фольгой указанные объемы должны будут составить для Республики Беларусь – 385 тонн, для Республики Казахстан – 500 тонн в 2025 году, 1 000 тонн в 2026 году, 1 300 тонн в 2027 году, 1 500 тонн в 2028 году, 1 650 тонн в 2029 году, 1 650 тонн в 2030 году, для Кыргызской Республики – 325 тонн", – приводятся в релизе слова министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева. Он добавил, что допустимые объемы диоксида титана составляют 250 тонн для Армении, 4 500 тонн для Белоруссии, 5 000 тонн для Казахстана и 300 тонн для Киргизии. Ввоз данных товаров без уплаты пошлин в пределах установленных объемов будет осуществляться при наличии подтверждения их целевого назначения. Решения вступят в силу по истечении 30 дней с даты их официального опубликования. ЕЭК в сентябре предложила ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из Китая, ввозимую в страны ЕАЭС, в размере 17-20% сроком на пять лет. Расследование вопроса было начато в марте прошлого года по заявлению российской Алюминиевой ассоциации. ЕЭК проанализировала данные за 2020-2023 годы, и пришла к выводу, что потребление фольги в странах ЕАЭС выросло за это время, как и импорт из Китая. При этом средневзвешенная цена импорта фольги из Китая (с учетом таможенной пошлины и сборов) была ниже средневзвешенной цены фольги, произведенной внутри ЕАЭС.

