Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти
ЛОНДОН, 15 окт - ПРАЙМ. Лондон вводит запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти российского происхождения, заявили в среду в британском МИД.
В понедельник Великобритания ввела санкции против пяти лиц, 35 организаций и 51 судна в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина. Под санкции попали, в частности, нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть", а также российская Национальная система платежных карт (НСПК),
"Великобритания объявляет запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из сырой нефти российского происхождения", - говорится в сообщении МИД.
В МИД заявили, что санкции направлены на российскую нефтяную отрасль. В список внесен ряд российских компаний и банков, девять китайских компаний и четыре компании из ОАЭ. Под ограничения попали четыре нефтяных терминала в Китае, китайский терминал СПГ в Бэйхае и индо-российская нефтеперерабатывающая и трейдинговая компания Nayara Energy Limited.
Среди пяти попавших под санкции лиц - граждане РФ, Сингапура и Новой Зеландии, которые, как утверждают британские власти, "способствовали дестабилизации Украины".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с незаконным санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.