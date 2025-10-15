https://1prime.ru/20251015/sanktsii--863546642.html

Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"

Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти" - 15.10.2025, ПРАЙМ

Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"

15.10.2025

ЛОНДОН, 15 окт – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства. "Нефтяная компания "Лукойл"… Нефтегазовая компания "Роснефть", - говорится в документе.

