Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"
Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти" - 15.10.2025
Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"
Великобритания ввела санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T14:20+0300
2025-10-15T14:20+0300
2025-10-15T14:20+0300
энергетика
нефть
великобритания
лукойл
роснефть
ЛОНДОН, 15 окт – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства. "Нефтяная компания "Лукойл"… Нефтегазовая компания "Роснефть", - говорится в документе.
великобритания
