"Транснефть" прогнозирует снижение прокачки нефти через КТК

"Транснефть": прокачка нефти через КТК в 2026 г чуть снизится из-за ремонтов в Казахстане
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Прокачка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в 2026 году может быть чуть ниже 2025 года, поскольку часть месторождений Казахстана встанет на ремонт, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" (один из основных акционеров КТК) Владимир Каланда.
По его словам, на 2025 год транспортировка нефти по системе КТК запланирована в объеме более 70 миллионов тонн нефти. Глава КТК Николай Горбань уточнял журналистам, что пока ожидается прокачка 72 миллионов тонн нефти в 2025 году. В 2023 году КТК нарастил отгрузки нефти до рекордных 63,5 миллиона тонн. А в 2024 году отгрузка сократилась на 0,8%, до 63 миллионов тонн.
"На следующий год формируем бюджет. У них (в Казахстане - ред.) ряд месторождений встанет на ремонт, поэтому объемы могут чуть-чуть колебаться, чуть меньше, чем в этом году. Но это существенно больше, чем в предыдущие годы", - ответил он на вопрос о прогнозе прокачки нефти КТК на 2026 год в кулуарах Российской энергетической недели.
Максимальная мощность КТК может дойти до 85 миллионов тонн, напомнил Каланда. "В случае увеличения объема добычи нефти в Казахстане, мы готовы все эти объемы прокачать", - заметил он.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.