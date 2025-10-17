https://1prime.ru/20251017/arktika-863464345.html

Битва за "золотой запас планеты" набирает обороты

Арктика является важнейшим регионом и становится точкой геополитической напряженности. При этом мы наблюдаем постепенно усиливающееся противостояние.

МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Арктика является важнейшим регионом и становится точкой геополитической напряженности. При этом мы наблюдаем постепенно усиливающееся противостояние.Так, в декабре 2023 года Госдепартамент США объявил о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море на территорию, достигающую 1 млн. кв. км. с чем, конечно, не согласились Россия и Китай.Ранее в 2008 году Геологическая служба США дала оценку, согласно которой запасы нефти на спорной территории составляют порядка 13% от общемировых запасов, а запасы газа и углеводорода – ещё больше. Всего же по оценке Штатов в Арктике сосредоточено порядка 412 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Для сравнения мировой спрос на нефть составляет чуть более 100 миллионов баррелей в сутки. Иными словами, оцениваемых запасов в регионе хватит приблизительно более чем на 10 лет мирового потребления.В 2024 году тогда ещё Минобороны США опубликовало обновленную стратегию по региону, в котором отметило, что Арктика превращается в площадку "стратегической конкуренции". Как следствие Вашингтон пообещал проводить в регионе регулярные военные учения и инвестировать в разведывательную деятельность в том числе создать порядка 250 многоцелевых боевых самолетов.Также в 2024 г. США и Канада начали переговоры о недрах на границе моря Бофорта. Планировалось уточнить границы и решить таким образом претензии на морское дно. Минобороны Канады, между тем заявило, что военное присутствие в регионе будет наращиваться. Планировались инвестиции порядка 2,7 млрд. канадских долларов в течение 20 лет для укрепления опорных центров и сдерживания России и Китая. Летом 2024 г. был подписан т.н. Ледовый пакт – соглашение между США, Канадой и Финляндией для производства ледокольных судов.И вот уже на прошлой неделе во время последнего визита главы Финляндии Стубба в Белый дом, Дональд Трамп не только заявил о том, что планирует купить у страны ледоколы, но также, что Штаты планируют перенять опыт Финляндии в сфере постройки этих судов. Предполагается, что Финляндия построит четыре ледокола на своих верфях в Хельсинки и прибрежном городе Раума на западе страны. Затем США воспользуются финским опытом для строительства ещё семи ледоколов уже своими силами. Общая стоимость всех 11 ледоколов оценивается в 6,1 миллиард долларов. Спуск судов на воду запланирован на 2028 год.Поэтому стоит отметить, что причины беспокоиться у этих союзников есть. Так, например, несмотря на то, что Китай, не являющийся по сути арктической страной, в 2018 г. опубликовал план т.н. Полярного шёлкового пути, в котором предусматривается доступ к природным ресурсам Арктики. В докладе Противодействие угрозам безопасности в Арктике Центр анализа европейской политики сообщает, что через 2 года Россия обеспечит более 60% контроля над судоходными путям в Арктике, а через 5 лет получит в Арктике военное превосходство за счёт восстановления бывших советских военных баз. Это достаточно сильный аргумент для продолжения стратегии сдерживания.Трамп, со своей стороны, напомним, строил планы по присоединению к США Гренландии и Канады. И если в отношении Канады – это по большей части походило на абсурд, то в отношении Гренландии вопрос всё ещё остаётся открытым. Гренландия была мечтой Трампа ещё в его первую каденцию. Примерно 5 лет назад Трамп говорил о необходимости покупки острова у Дании. Для США это бы означало расширение влияние в арктическом регионе, что было бы важно как с военной, так и с экономической точек зрения.Трамп, как известно, пришёл к власти в том числе на фоне своей поддержки традиционных энергоносителей. Все помнят его лозунг "drill, baby, drill" и арктический регион на становится тут исключением. Джо Байден, как известно, заблокировал бурение нефтяных скважин в Арктике, а Трамп разблокировал. По оценке Министерства внутренних дел США, на долю аренды месторождений на арктическом шельфе приходится порядка 14% добычи сырой нефти и в настоящее же время берется курс на расширение количества таких месторождений.Касаемо же России, то ключевым вопросом для страны в настоящее время является, конечно же, развитие Северного морского пути. В 2024 году Арктика составила порядка 11% то экспорта и 7,5% от ВВП. Ожидается, что через 10 лет налоговые поступления в бюджет от Севморпути составят порядка 13 триллионов рублей.Выводы: достаточно очевидное наблюдение, которое складывается после анализа ситуации вокруг арктического противостояния, заключается в том, что ни о какой деэскалации не может идти речи – наоборот, напряженность в регионе будет расти.Автор: Николай Дудченко, аналитик ФГ "Финам"

