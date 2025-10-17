Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Блюме покинет пост председателя правления Porsche, пишет Bild - 17.10.2025
Блюме покинет пост председателя правления Porsche, пишет Bild
Блюме покинет пост председателя правления Porsche, пишет Bild - 17.10.2025, ПРАЙМ
Блюме покинет пост председателя правления Porsche, пишет Bild
Оливер Блюме покинет пост председателя правления автопроизводителя Porsche в следующем году, оставшись главой концерна Volkswagen, сообщил таблоид Bild со... | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Оливер Блюме покинет пост председателя правления автопроизводителя Porsche в следующем году, оставшись главой концерна Volkswagen, сообщил таблоид Bild со ссылкой на источники. "Глава Volkswagen Оливер Блюме в следующем году передаст пост председателя Porsche, дочерней компании, занимающейся спортивными автомобилями, в новые руки", - пишет таблоид. Отмечается, что предстоящая смена руководства Porsche положит конец многолетней дискуссии о двойной роли Блюме. Он возглавляет Porsche с октября 2015 года, а в сентябре 2022 года он дополнительно занял пост главы концерна Volkswagen. По информации издания, преемник Блюме в Porsche уже выбран, но пока его имя держится в строгом секрете. Источники, близкие к наблюдательному совету, сообщили, что это мужчина, "он технически подкован и не новичок в мире Volkswagen". Ожидается, что наблюдательный совет Porsche в скором времени проголосует по этому вопросу. Новый глава Porsche, вероятно, приступит к работе не ранее января, сообщило издание. Представитель Porsche отказался комментировать изданию уход Блюме, сославшись лишь на недавнее интервью с главой Volkswagen агентству DPA, где он заявил, что его "двойная роль не будет длиться вечно".
porsche, volkswagen, bild, авто
Экономика, Porsche, Volkswagen, Bild, Авто
11:07 17.10.2025 (обновлено: 11:08 17.10.2025)
 
Блюме покинет пост председателя правления Porsche, пишет Bild

Bild: Блюме покинет пост председателя правления Porsche в 2026 году

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Оливер Блюме покинет пост председателя правления автопроизводителя Porsche в следующем году, оставшись главой концерна Volkswagen, сообщил таблоид Bild со ссылкой на источники.
"Глава Volkswagen Оливер Блюме в следующем году передаст пост председателя Porsche, дочерней компании, занимающейся спортивными автомобилями, в новые руки", - пишет таблоид.
Отмечается, что предстоящая смена руководства Porsche положит конец многолетней дискуссии о двойной роли Блюме. Он возглавляет Porsche с октября 2015 года, а в сентябре 2022 года он дополнительно занял пост главы концерна Volkswagen.
По информации издания, преемник Блюме в Porsche уже выбран, но пока его имя держится в строгом секрете. Источники, близкие к наблюдательному совету, сообщили, что это мужчина, "он технически подкован и не новичок в мире Volkswagen". Ожидается, что наблюдательный совет Porsche в скором времени проголосует по этому вопросу.
Новый глава Porsche, вероятно, приступит к работе не ранее января, сообщило издание.
Представитель Porsche отказался комментировать изданию уход Блюме, сославшись лишь на недавнее интервью с главой Volkswagen агентству DPA, где он заявил, что его "двойная роль не будет длиться вечно".
 
Экономика Porsche Volkswagen Bild Авто
 
 
