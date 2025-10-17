Блюме покинет пост председателя правления Porsche, пишет Bild

https://1prime.ru/20251017/blyume-863625228.html

2025-10-17T11:07+0300

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Оливер Блюме покинет пост председателя правления автопроизводителя Porsche в следующем году, оставшись главой концерна Volkswagen, сообщил таблоид Bild со ссылкой на источники. "Глава Volkswagen Оливер Блюме в следующем году передаст пост председателя Porsche, дочерней компании, занимающейся спортивными автомобилями, в новые руки", - пишет таблоид. Отмечается, что предстоящая смена руководства Porsche положит конец многолетней дискуссии о двойной роли Блюме. Он возглавляет Porsche с октября 2015 года, а в сентябре 2022 года он дополнительно занял пост главы концерна Volkswagen. По информации издания, преемник Блюме в Porsche уже выбран, но пока его имя держится в строгом секрете. Источники, близкие к наблюдательному совету, сообщили, что это мужчина, "он технически подкован и не новичок в мире Volkswagen". Ожидается, что наблюдательный совет Porsche в скором времени проголосует по этому вопросу. Новый глава Porsche, вероятно, приступит к работе не ранее января, сообщило издание. Представитель Porsche отказался комментировать изданию уход Блюме, сославшись лишь на недавнее интервью с главой Volkswagen агентству DPA, где он заявил, что его "двойная роль не будет длиться вечно".

2025

Новости

