https://1prime.ru/20251017/porsche--863630554.html

Porsche подтвердил, что Блюме покинет пост председателя правления

Porsche подтвердил, что Блюме покинет пост председателя правления - 17.10.2025, ПРАЙМ

Porsche подтвердил, что Блюме покинет пост председателя правления

Немецкий производитель автомобилей Porsche подтвердил, что Оливер Блюме покинет пост председателя правления, в данный момент ведутся переговоры с его... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T13:00+0300

2025-10-17T13:00+0300

2025-10-17T13:00+0300

экономика

бизнес

финансы

германия

porsche

volkswagen

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863630400_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_3699dd89def10c899998360ed606ad47.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Porsche подтвердил, что Оливер Блюме покинет пост председателя правления, в данный момент ведутся переговоры с его потенциальным преемником - бывшим гендиректором McLaren Automotive Limited Михаэлем Ляйтерсом, сообщается в пресс-релизе Porsche. Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что Блюме покинет пост председателя правления автопроизводителя Porsche в следующем году, оставшись главой концерна Volkswagen. "Президиум наблюдательного совета Porsche сегодня поручил председателю наблюдательного совета провести переговоры с Оливером Блюме, председателем правления Porsche, относительно взаимно согласованного досрочного выхода из состава правления Porsche", - сообщается в пресс-релизе компании. Ляйтерс, ранее занимавший пост генерального директора McLaren Automotive Limited, является потенциальным преемником на пост председателя правления Porsche. "В настоящее время с Лейтерсом ведутся переговоры",- говорится в сообщении. Блюме продолжит занимать пост председателя правления Volkswagen AG. Родившийся в Германии Лейтерс был главой британского автопроизводителя McLaren Automotive до апреля этого года. До этого он восемь лет проработал главным техническим директором в Ferrari. До 2013 года Ляйтерс работал в Porsche, в том числе на должности проектного менеджера популярного кроссовера Porsche Cayenne, сообщает агентство Блумберг.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, германия, porsche, volkswagen, авто