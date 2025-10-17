Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Porsche подтвердил, что Блюме покинет пост председателя правления - 17.10.2025
Porsche подтвердил, что Блюме покинет пост председателя правления
Porsche подтвердил, что Блюме покинет пост председателя правления
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Porsche подтвердил, что Оливер Блюме покинет пост председателя правления, в данный момент ведутся переговоры с его потенциальным преемником - бывшим гендиректором McLaren Automotive Limited Михаэлем Ляйтерсом, сообщается в пресс-релизе Porsche. Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что Блюме покинет пост председателя правления автопроизводителя Porsche в следующем году, оставшись главой концерна Volkswagen. "Президиум наблюдательного совета Porsche сегодня поручил председателю наблюдательного совета провести переговоры с Оливером Блюме, председателем правления Porsche, относительно взаимно согласованного досрочного выхода из состава правления Porsche", - сообщается в пресс-релизе компании. Ляйтерс, ранее занимавший пост генерального директора McLaren Automotive Limited, является потенциальным преемником на пост председателя правления Porsche. "В настоящее время с Лейтерсом ведутся переговоры",- говорится в сообщении. Блюме продолжит занимать пост председателя правления Volkswagen AG. Родившийся в Германии Лейтерс был главой британского автопроизводителя McLaren Automotive до апреля этого года. До этого он восемь лет проработал главным техническим директором в Ferrari. До 2013 года Ляйтерс работал в Porsche, в том числе на должности проектного менеджера популярного кроссовера Porsche Cayenne, сообщает агентство Блумберг.
13:00 17.10.2025
 
Porsche подтвердил, что Блюме покинет пост председателя правления

Porsche подтвердил ведение переговоров с кандидатом на пост нового главы правления

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Porsche подтвердил, что Оливер Блюме покинет пост председателя правления, в данный момент ведутся переговоры с его потенциальным преемником - бывшим гендиректором McLaren Automotive Limited Михаэлем Ляйтерсом, сообщается в пресс-релизе Porsche.
Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что Блюме покинет пост председателя правления автопроизводителя Porsche в следующем году, оставшись главой концерна Volkswagen.
"Президиум наблюдательного совета Porsche сегодня поручил председателю наблюдательного совета провести переговоры с Оливером Блюме, председателем правления Porsche, относительно взаимно согласованного досрочного выхода из состава правления Porsche", - сообщается в пресс-релизе компании.
Ляйтерс, ранее занимавший пост генерального директора McLaren Automotive Limited, является потенциальным преемником на пост председателя правления Porsche.
"В настоящее время с Лейтерсом ведутся переговоры",- говорится в сообщении. Блюме продолжит занимать пост председателя правления Volkswagen AG.
Родившийся в Германии Лейтерс был главой британского автопроизводителя McLaren Automotive до апреля этого года. До этого он восемь лет проработал главным техническим директором в Ferrari. До 2013 года Ляйтерс работал в Porsche, в том числе на должности проектного менеджера популярного кроссовера Porsche Cayenne, сообщает агентство Блумберг.
 
