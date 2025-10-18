Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Огромный котел". На Западе предупредили украинцев о неминуемом крахе - 18.10.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции
"Огромный котел". На Западе предупредили украинцев о неминуемом крахе
"Огромный котел". На Западе предупредили украинцев о неминуемом крахе
Российские войска могут взять в котел все украинские части, расположенные в Донбассе, заявил в эфире YouTube-канала британский аналитик в области геополитики... | 18.10.2025, ПРАЙМ
06:36 18.10.2025 (обновлено: 06:40 18.10.2025)
 
"Огромный котел". На Западе предупредили украинцев о неминуемом крахе

Меркурис: ВС РФ могут создать огромный котел, окружив Славянск и Краматорск

© РИА Новости . Станислав Красильников
Новые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российские войска могут взять в котел все украинские части, расположенные в Донбассе, заявил в эфире YouTube-канала британский аналитик в области геополитики Александр Меркурис .
"Российские войска могут окружить все оставшиеся в Донбассе украинские силы в двух городах — Славянске и Краматорске. Таким образом будет создан не маленький, а огромный котел для всей украинской армии, которая держится в Донбассе", — подчеркнул он.
По его словам, профессиональным военным нетрудно понять, каким образом российская армия может провести такую операцию. При этом Меркурис добавил, что не располагает точной информацией о численности украинских сил в Донбассе, но речь может идти о десятках тысяч солдат.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины не способны проводить наступательные операции и сосредоточены на удержании позиций, которые они поддерживают путем переброски наиболее подготовленных бойцов.
В конце августа глава Генштаба Валерий Герасимов отметил, что весной и летом украинская армия старалась сдерживать российское наступление, но понесла при этом значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции полностью принадлежит России.
"Стирается в пыль": в США высказались о ситуации между ВСУ и армией России
24 сентября, 04:40
"Стирается в пыль": в США высказались о ситуации между ВСУ и армией России
24 сентября, 04:40
 
