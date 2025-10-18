https://1prime.ru/20251018/svo-863659257.html

"Огромный котел". На Западе предупредили украинцев о неминуемом крахе

"Огромный котел". На Западе предупредили украинцев о неминуемом крахе - 18.10.2025, ПРАЙМ

"Огромный котел". На Западе предупредили украинцев о неминуемом крахе

Российские войска могут взять в котел все украинские части, расположенные в Донбассе, заявил в эфире YouTube-канала британский аналитик в области геополитики... | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T06:36+0300

2025-10-18T06:36+0300

2025-10-18T06:40+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

сво

донбасс

всу

"котел"

днр

вс рф

владимир путин

валерий герасимов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_c1c99d34c216ba61cbf7fe99db93fb41.jpg

МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российские войска могут взять в котел все украинские части, расположенные в Донбассе, заявил в эфире YouTube-канала британский аналитик в области геополитики Александр Меркурис ."Российские войска могут окружить все оставшиеся в Донбассе украинские силы в двух городах — Славянске и Краматорске. Таким образом будет создан не маленький, а огромный котел для всей украинской армии, которая держится в Донбассе", — подчеркнул он.По его словам, профессиональным военным нетрудно понять, каким образом российская армия может провести такую операцию. При этом Меркурис добавил, что не располагает точной информацией о численности украинских сил в Донбассе, но речь может идти о десятках тысяч солдат.В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины не способны проводить наступательные операции и сосредоточены на удержании позиций, которые они поддерживают путем переброски наиболее подготовленных бойцов.В конце августа глава Генштаба Валерий Герасимов отметил, что весной и летом украинская армия старалась сдерживать российское наступление, но понесла при этом значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции полностью принадлежит России.

https://1prime.ru/20250924/ukraina-862688094.html

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

конфликт на украине, сво, донбасс, всу, "котел", днр, вс рф, владимир путин, валерий герасимов