"Огромный котел". На Западе предупредили украинцев о неминуемом крахе
"Огромный котел". На Западе предупредили украинцев о неминуемом крахе
2025-10-18T06:36+0300
2025-10-18T06:36+0300
2025-10-18T06:40+0300
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российские войска могут взять в котел все украинские части, расположенные в Донбассе, заявил в эфире YouTube-канала британский аналитик в области геополитики Александр Меркурис ."Российские войска могут окружить все оставшиеся в Донбассе украинские силы в двух городах — Славянске и Краматорске. Таким образом будет создан не маленький, а огромный котел для всей украинской армии, которая держится в Донбассе", — подчеркнул он.По его словам, профессиональным военным нетрудно понять, каким образом российская армия может провести такую операцию. При этом Меркурис добавил, что не располагает точной информацией о численности украинских сил в Донбассе, но речь может идти о десятках тысяч солдат.В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины не способны проводить наступательные операции и сосредоточены на удержании позиций, которые они поддерживают путем переброски наиболее подготовленных бойцов.В конце августа глава Генштаба Валерий Герасимов отметил, что весной и летом украинская армия старалась сдерживать российское наступление, но понесла при этом значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции полностью принадлежит России.
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ.
Российские войска могут взять в котел все украинские части, расположенные в Донбассе, заявил в эфире
YouTube-канала британский аналитик в области геополитики Александр Меркурис .
"Российские войска могут окружить все оставшиеся в Донбассе украинские силы в двух городах — Славянске и Краматорске. Таким образом будет создан не маленький, а огромный котел для всей украинской армии, которая держится в Донбассе", — подчеркнул он.
По его словам, профессиональным военным нетрудно понять, каким образом российская армия может провести такую операцию. При этом Меркурис добавил, что не располагает точной информацией о численности украинских сил в Донбассе, но речь может идти о десятках тысяч солдат.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины не способны проводить наступательные операции и сосредоточены на удержании позиций, которые они поддерживают путем переброски наиболее подготовленных бойцов.
В конце августа глава Генштаба Валерий Герасимов отметил, что весной и летом украинская армия старалась сдерживать российское наступление, но понесла при этом значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции полностью принадлежит России.
