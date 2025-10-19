Эдельгериев возглавит делегацию России на климатической конференции ООН

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251019/klimat-863677602.html
2025-10-19T08:22+0300
2025-10-19T08:22+0300
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Делегацию России на климатической конференции ООН в Бразилии возглавит спецпредставитель президента РФ Руслан Эдельгериев, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко. Ранее в октябре помощник президента Юрий Ушаков выразил сомнение в том, что российский лидер Владимир Путин лично посетит Бразилию для участия в конференции. Как объяснил Ушаков, в этом контексте сохраняются проблемы, связанные с Международным уголовным судом. "Исходим из того, что главой российской делегации является помощник президента, спецпредставитель по вопросам климата Руслан Сайд-Хусайнович Эдельгериев", - сказал Кононученко агентству на полях форума "Российская энергетическая неделя". Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-30 РКИК ООН/COP30) пройдет в бразильском Белене 10-21 ноября. РИА Новости выступило информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСпецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев
Спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Делегацию России на климатической конференции ООН в Бразилии возглавит спецпредставитель президента РФ Руслан Эдельгериев, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко.
Ранее в октябре помощник президента Юрий Ушаков выразил сомнение в том, что российский лидер Владимир Путин лично посетит Бразилию для участия в конференции. Как объяснил Ушаков, в этом контексте сохраняются проблемы, связанные с Международным уголовным судом.
"Исходим из того, что главой российской делегации является помощник президента, спецпредставитель по вопросам климата Руслан Сайд-Хусайнович Эдельгериев", - сказал Кононученко агентству на полях форума "Российская энергетическая неделя".
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-30 РКИК ООН/COP30) пройдет в бразильском Белене 10-21 ноября.
РИА Новости выступило информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
 
