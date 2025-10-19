Путин на следующей неделе примет участие в съезде РГО

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-19T13:40+0300
политика
россия
общество
рф
владимир путин
совбез
вгтрк
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет Совбез и займется демографическими вопросами, сообщает ВГТРК. О графике президента сообщил журналист “России 1” Павел Зарубин. По его словам, на следующей неделе Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совебза РФ, мероприятия, посвященные вопросам демографии в РФ. Кроме того, ожидается участие президента в съезде Русского географического общества.
россия, общество , рф, владимир путин, совбез, вгтрк
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, Совбез, ВГТРК
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет Совбез и займется демографическими вопросами, сообщает ВГТРК.
О графике президента сообщил журналист “России 1” Павел Зарубин. По его словам, на следующей неделе Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совебза РФ, мероприятия, посвященные вопросам демографии в РФ. Кроме того, ожидается участие президента в съезде Русского географического общества.
 
ПолитикаРОССИЯОбществоРФВладимир ПутинСовбезВГТРК
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
