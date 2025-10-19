https://1prime.ru/20251019/putin-863686908.html
Путин на следующей неделе примет участие в съезде РГО
Путин на следующей неделе примет участие в съезде РГО - 19.10.2025, ПРАЙМ
Путин на следующей неделе примет участие в съезде РГО
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет Совбез и займется демографическими вопросами, сообщает ВГТРК. | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T13:40+0300
2025-10-19T13:40+0300
2025-10-19T13:40+0300
политика
россия
общество
рф
владимир путин
совбез
вгтрк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863686736_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_0cab5e7966881170dfdfb966cea9d9c4.jpg
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет Совбез и займется демографическими вопросами, сообщает ВГТРК. О графике президента сообщил журналист “России 1” Павел Зарубин. По его словам, на следующей неделе Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совебза РФ, мероприятия, посвященные вопросам демографии в РФ. Кроме того, ожидается участие президента в съезде Русского географического общества.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863686736_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_37d9a2c3ace7c190385f15a8ea6f9f3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, владимир путин, совбез, вгтрк
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, Совбез, ВГТРК
Путин на следующей неделе примет участие в съезде РГО
Путин на следующей неделе примет участие в съезде РГО и займется вопросами демографии