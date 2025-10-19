https://1prime.ru/20251019/spetsoperatsiya-863690260.html

Российские военные рассказали об операции против ВСУ в Новомихайловке

Российские военные рассказали об операции против ВСУ в Новомихайловке - 19.10.2025, ПРАЙМ

Российские военные рассказали об операции против ВСУ в Новомихайловке

Российские военные в ходе боевых действий против ВСУ в Новомихайловке в ДНР применяли в подземной трубе самодельную мототележку для подвоза продуктов и... | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T14:59+0300

2025-10-19T14:59+0300

2025-10-19T14:59+0300

спецоперация на украине

россия

всу

вс рф

днр

донбасс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592647_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_938047da8219f84a9dae7ebae2dca5d6.jpg

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российские военные в ходе боевых действий против ВСУ в Новомихайловке в ДНР применяли в подземной трубе самодельную мототележку для подвоза продуктов и медикаментов, а также эвакуации, сообщили участники операции. Уникальную операцию с использованием многокилометровой подземной трубы для орошения полей бойцы группировки "Восток" провели в декабре 2023 года. Это произошло еще до подобных операций в Авдеевке и Судже. "Тележка была самодельная, да. Она у нас служила для эвакуации, для подвоза: еда, вода, медикаменты", - сказал заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток", сержант Сергей Крымов в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия". По словам участников операции, первый экземпляр тележки был с бензиновым двигателем, затем его заменили на электрический, чтобы избежать вдыхания выхлопных газов в замкнутом пространстве.

https://1prime.ru/20250309/svo-855609549.html

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, всу, вс рф, днр, донбасс