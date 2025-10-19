https://1prime.ru/20251019/spetsoperatsiya-863690260.html
Российские военные рассказали об операции против ВСУ в Новомихайловке
спецоперация на украине
россия
всу
вс рф
днр
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592647_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_938047da8219f84a9dae7ebae2dca5d6.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российские военные в ходе боевых действий против ВСУ в Новомихайловке в ДНР применяли в подземной трубе самодельную мототележку для подвоза продуктов и медикаментов, а также эвакуации, сообщили участники операции. Уникальную операцию с использованием многокилометровой подземной трубы для орошения полей бойцы группировки "Восток" провели в декабре 2023 года. Это произошло еще до подобных операций в Авдеевке и Судже. "Тележка была самодельная, да. Она у нас служила для эвакуации, для подвоза: еда, вода, медикаменты", - сказал заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток", сержант Сергей Крымов в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия". По словам участников операции, первый экземпляр тележки был с бензиновым двигателем, затем его заменили на электрический, чтобы избежать вдыхания выхлопных газов в замкнутом пространстве.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592647_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_98d1ae894c3f742ca2f7d324adf615a3.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российские военные в ходе боевых действий против ВСУ в Новомихайловке в ДНР применяли в подземной трубе самодельную мототележку для подвоза продуктов и медикаментов, а также эвакуации, сообщили участники операции.
Уникальную операцию с использованием многокилометровой подземной трубы для орошения полей бойцы группировки "Восток" провели в декабре 2023 года. Это произошло еще до подобных операций в Авдеевке и Судже.
"Тележка была самодельная, да. Она у нас служила для эвакуации, для подвоза: еда, вода, медикаменты", - сказал заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток", сержант Сергей Крымов в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".
По словам участников операции, первый экземпляр тележки был с бензиновым двигателем, затем его заменили на электрический, чтобы избежать вдыхания выхлопных газов в замкнутом пространстве.
