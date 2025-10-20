https://1prime.ru/20251020/finlyandiya-863537919.html

"Крах зеленой повестки". Финляндия поставила Европе ультиматум

"Крах зеленой повестки". Финляндия поставила Европе ультиматум - 20.10.2025, ПРАЙМ

"Крах зеленой повестки". Финляндия поставила Европе ультиматум

Согласно сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция направили письмо в Еврокомиссию, в котором просят отменить или существенно смягчить нормы роста поглощения CO₂... | 20.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-20T05:05+0300

2025-10-20T05:05+0300

2025-10-20T05:05+0300

мнения аналитиков

мировая экономика

финляндия

европа

ес

лес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863537919.jpg?1760925901

МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Согласно сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция направили письмо в Еврокомиссию, в котором просят отменить или существенно смягчить нормы роста поглощения CO₂ лесами, которые рекомендованы ЕС.Заявляется, что снижение вырубки серьёзно навредит лесной отрасли, экспорту, местам занятости и обеспечению внутреннего спроса на древесину и энергию.Действительно, леса для Финляндии — это ключевой экономический сектор: около 70% территории страны покрыто деревьями, а лесные продукты составляют значительную долю экспорта. Уменьшение вырубок могло бы негативно отразиться на отрасли и рабочих местах, особенно в регионах, зависимых от деревообработки и лесной промышленности.Однако эти аргументы далеко не бесспорны. Расчёт выгоды от вырубок должен учитывать не только доход от древесины, но и ущерб для углеродного баланса, экосистем, водного режима и биологического разнообразия.Первое, что важно отметить — финские леса уже давно не функционируют, как надёжный поглотитель углерода. По данным ICOS, с 2021 года лесной сектор Финляндии превратился в источник выбросов, а не в поглощающую систему.В 2023 году сектор землепользования и изменения землепользования в Финляндии показал эмиссию порядка 11,8 млн тонн CO₂. Это означает, что даже перед массовыми вырубками лес уже не работал, как компенсационный механизм — и поэтому любые дальнейшие вырубки могут лишь углубить проблему.Во-вторых, важен временной аспект: даже если сейчас вырубка даст экономический эффект, она создаёт климатический "долг", который придётся возвращать десятилетиями. Исследования показывают, что сценарии умеренной вырубки (например, 65% от прироста древесины) обеспечивают лучшую климатическую отдачу, чем сценарии усиленной заготовки.В-третьих, воздействие климатического изменения само по себе - это увядание лесов, увеличение смертности деревьев, усиление разложения почвенного углерода. Эти процессы подрывают способность лесов абсорбировать углерод.Ситуация настораживаюшая: если ЕС уступит давлению Финляндии и ослабит нормы поглощения CO₂ лесами, это будет сигналом: климатические обязательства не так уж и обязательны, если они "неудобны". Это может подорвать доверие к зеленой повестке в ЕС, как целостной стратегии.ЕС, на мой взгляд, мог бы рассмотреть корректировки расчетных методик (учёт климатического стресса, возраста лесов, деградации почв), но не полное освобождение. Такой подход позволил бы сохранить некую гибкость, но без разрушения общего каркаса обязательств.Таким образом, заявление Финляндии о необходимости вырубки леса для "спасения экономики" выглядит, как неубедительный ответ на комплекс проблем: снижение лесной способности к поглощению, экономическое давление, недостаточная диверсификация.Но возможные уступки ЕС на основании таких аргументов могут обесценить саму зеленую повестку и создают опасный прецедент, особенно если другие страны последуют по тому же пути.Вместо резких шагов целесообразнее искать компромиссы: умеренные корректировки методик, привлечение компенсационных мер, инвестиции в устойчивую лесохозяйственную практику и т.п. Такой взвешенный путь, на мой взгляд, сохранит климатическую целостность ЕС, которая может оказаться под угрозой.Автор - Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова

https://1prime.ru/20251013/putin-863474203.html

финляндия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg

Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, финляндия, европа, ес, лес