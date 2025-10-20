Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На НПЗ "Лукойла" в Румынии произошел хлопок - 20.10.2025, ПРАЙМ
На НПЗ "Лукойла" в Румынии произошел хлопок
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Хлопок произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" Petrotel Lukoil в Румынии, один из работников получил травмы, инцидент не нанес ущерба окружающей среде и предприятию, сообщил завод Petrotel Lukoil. "Двадцатого октября в 11.30 на территории остановленного для проведения капитального ремонта нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil, при проведении работ сотрудниками подрядного предприятия Felbermayer SRL, произошел хлопок в промышленной канализационной системе с выбросом крышки люка канализационного колодца", – говорится в сообщении. Уточняется, что в результате один из работников подрядной организации получил травмы. Пострадавший, как отмечается, доставлен в уездную больницу скорой помощи Прахова в сознании и стабильном состоянии, для последующего обследования и специализированной медицинской помощи. "Проводится профилактические мероприятия с целью недопущения повторения ситуации, а также расследование инцидента. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и деятельности предприятия нет", – говорится в сообщении.
22:51 20.10.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛукойл
Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Лукойл. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
17 октября, 15:27
ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи нефти, считает эксперт
17 октября, 15:27
 
