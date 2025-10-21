https://1prime.ru/20251021/ekonomika-863784520.html

ЦБ обжалует изъятие акций у миноритариев Соликамского магниевого завода

ЦБ обжалует изъятие акций у миноритариев Соликамского магниевого завода

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует обжаловать решение кассации об изъятии акций у миноритариев Соликамского магниевого завода (СМЗ) в Верховном суде, рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора. В понедельник Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге удовлетворил требования об истребовании в пользу государства акций у миноритариев СМЗ. "Банк России планирует обжаловать решение суда кассационной инстанции в Верховном Суде РФ", - говорится в сообщении регулятора. ЦБ отмечает, что придерживается ранее заявленной в судах позиции. "По мнению Банка России, нормы закона об ограничении возможности истребования имущества, приобретенного на организованных торгах, направлены на обеспечение стабильности оборота и повышение доверия лиц к организованным торгам. Изъятие акций у частных инвесторов негативно влияет на уровень защиты прав добросовестных инвесторов и подрывает доверие к финансовому рынку", - говорится в сообщении. В мае 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми частично отменил решение краевого арбитража об истребовании акций у 2,3 тысячи миноритариев СМЗ, оставив активы тем, кто приобретал их на бирже. Речь примерно о 1,5 тысячах владельцев. Решение суда первой инстанции по иску прокуратуры основывалось на позиции, что имущество из владения государства выбыло незаконно, так как приватизация госпредприятия в 90-е была проведена без соответствующего решения федерального правительства.

