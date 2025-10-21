https://1prime.ru/20251021/svo-863738784.html

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В сражении за Красноармейск ВСУ несут значительные потери, но все-равно проигрывают, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз."Битва за критически важный город Красноармейск приближается к своему апогею ", — написал журналист", — отметил журналист. Вместе с тем он подчеркнул, что невзирая на существенные усилия украинцев удержанию этого ключевого транспортного узла и огромные потери, они приближаются к очередному крупному поражению.Красноармейск представляет собой один из самых важных транспортных узлов для украинских войск в ДНР и всей оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Этот город расположен в 66 километрах к северо-западу от Донецка.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на протяжении минувшей недели российские войска улучшили свои позиции в городе Родинское на Красноармейском направлении.

