Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе заявили о новом тяжелом поражении ВСУ - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251021/svo-863738784.html
На Западе заявили о новом тяжелом поражении ВСУ
На Западе заявили о новом тяжелом поражении ВСУ - 21.10.2025, ПРАЙМ
На Западе заявили о новом тяжелом поражении ВСУ
В сражении за Красноармейск ВСУ несут значительные потери, но все-равно проигрывают, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T04:44+0300
2025-10-21T04:45+0300
спецоперация на украине
сво
конфликт на украине
красноармейск
всу
запад
донецк
денис пушилин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_c9de8a876332aa75a5a332ff7be05192.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В сражении за Красноармейск ВСУ несут значительные потери, но все-равно проигрывают, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз."Битва за критически важный город Красноармейск приближается к своему апогею ", — написал журналист", — отметил журналист. Вместе с тем он подчеркнул, что невзирая на существенные усилия украинцев удержанию этого ключевого транспортного узла и огромные потери, они приближаются к очередному крупному поражению.Красноармейск представляет собой один из самых важных транспортных узлов для украинских войск в ДНР и всей оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Этот город расположен в 66 километрах к северо-западу от Донецка.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на протяжении минувшей недели российские войска улучшили свои позиции в городе Родинское на Красноармейском направлении.
https://1prime.ru/20251020/ukraina-863703583.html
красноармейск
запад
донецк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_eeea2957715bbeee624360c046ee0a29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сво, конфликт на украине, красноармейск, всу, запад, донецк, денис пушилин
Спецоперация на Украине, СВО, Конфликт на Украине, Красноармейск, ВСУ, ЗАПАД, Донецк, Денис Пушилин
04:44 21.10.2025 (обновлено: 04:45 21.10.2025)
 
На Западе заявили о новом тяжелом поражении ВСУ

Боуз: ВСУ вот-вот проиграют битву за Красноармейск

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В сражении за Красноармейск ВСУ несут значительные потери, но все-равно проигрывают, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Битва за критически важный город Красноармейск приближается к своему апогею ", — написал журналист", — отметил журналист.
Вместе с тем он подчеркнул, что невзирая на существенные усилия украинцев удержанию этого ключевого транспортного узла и огромные потери, они приближаются к очередному крупному поражению.
Красноармейск представляет собой один из самых важных транспортных узлов для украинских войск в ДНР и всей оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Этот город расположен в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на протяжении минувшей недели российские войска улучшили свои позиции в городе Родинское на Красноармейском направлении.
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
"Это катастрофа": на Западе выразили мнение о российских ударах по Украине
Вчера, 01:43
 
Спецоперация на УкраинеСВОКонфликт на УкраинеКрасноармейскВСУЗАПАДДонецкДенис Пушилин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала