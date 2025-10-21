https://1prime.ru/20251021/svo-863738784.html
На Западе заявили о новом тяжелом поражении ВСУ
На Западе заявили о новом тяжелом поражении ВСУ - 21.10.2025, ПРАЙМ
На Западе заявили о новом тяжелом поражении ВСУ
В сражении за Красноармейск ВСУ несут значительные потери, но все-равно проигрывают, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В сражении за Красноармейск ВСУ несут значительные потери, но все-равно проигрывают, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз."Битва за критически важный город Красноармейск приближается к своему апогею ", — написал журналист", — отметил журналист. Вместе с тем он подчеркнул, что невзирая на существенные усилия украинцев удержанию этого ключевого транспортного узла и огромные потери, они приближаются к очередному крупному поражению.Красноармейск представляет собой один из самых важных транспортных узлов для украинских войск в ДНР и всей оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Этот город расположен в 66 километрах к северо-западу от Донецка.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на протяжении минувшей недели российские войска улучшили свои позиции в городе Родинское на Красноармейском направлении.
На Западе заявили о новом тяжелом поражении ВСУ
Боуз: ВСУ вот-вот проиграют битву за Красноармейск
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ.
В сражении за Красноармейск ВСУ несут значительные потери, но все-равно проигрывают, написал в социальной сети Х
ирландский журналист Чей Боуз.
"Битва за критически важный город Красноармейск приближается к своему апогею ", — написал журналист", — отметил журналист.
Вместе с тем он подчеркнул, что невзирая на существенные усилия украинцев удержанию этого ключевого транспортного узла и огромные потери, они приближаются к очередному крупному поражению.
Красноармейск представляет собой один из самых важных транспортных узлов для украинских войск в ДНР и всей оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Этот город расположен в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на протяжении минувшей недели российские войска улучшили свои позиции в городе Родинское на Красноармейском направлении.
