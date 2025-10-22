https://1prime.ru/20251022/toplivo-863823440.html

Финская Neste приостановила поставки топлива Teboil, пишут СМИ

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Финская нефтеперерабатывающая компания Neste приостановила поставки топлива Teboil, дочерней компании "Лукойла" в Финляндии, сообщает агентство STT со ссылкой на источники. "Neste приостановила поставки топлива Teboil", - говорится в сообщении. Как утверждает агентство, Teboil закупает большую часть своего топлива у финской Neste. По данным STT, решение о приостановке якобы может быть связано с введенными в отношении "Лукойла" британскими санкциями, однако Neste не подтвердила эту информацию. "Мы знаем об этих санкциях. Это сложный вопрос, и мы изучаем возможное влияние на деятельность Neste", - приводит слова представителя компании Ханны Маулы агентство. В октябре Лондон ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти российского происхождения. Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

