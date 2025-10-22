Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.10.2025
Финская Neste приостановила поставки топлива Teboil, пишут СМИ
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Финская нефтеперерабатывающая компания Neste приостановила поставки топлива Teboil, дочерней компании "Лукойла" в Финляндии, сообщает агентство STT со ссылкой на источники. "Neste приостановила поставки топлива Teboil", - говорится в сообщении. Как утверждает агентство, Teboil закупает большую часть своего топлива у финской Neste. По данным STT, решение о приостановке якобы может быть связано с введенными в отношении "Лукойла" британскими санкциями, однако Neste не подтвердила эту информацию. "Мы знаем об этих санкциях. Это сложный вопрос, и мы изучаем возможное влияние на деятельность Neste", - приводит слова представителя компании Ханны Маулы агентство. В октябре Лондон ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти российского происхождения. Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
22:23 22.10.2025
 
Финская Neste приостановила поставки топлива Teboil, пишут СМИ

STT: финская компания Neste приостановила поставки топлива "дочке" "Лукойла" в Финляндии

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Финская нефтеперерабатывающая компания Neste приостановила поставки топлива Teboil, дочерней компании "Лукойла" в Финляндии, сообщает агентство STT со ссылкой на источники.
"Neste приостановила поставки топлива Teboil", - говорится в сообщении.
Как утверждает агентство, Teboil закупает большую часть своего топлива у финской Neste.
По данным STT, решение о приостановке якобы может быть связано с введенными в отношении "Лукойла" британскими санкциями, однако Neste не подтвердила эту информацию.
"Мы знаем об этих санкциях. Это сложный вопрос, и мы изучаем возможное влияние на деятельность Neste", - приводит слова представителя компании Ханны Маулы агентство.
В октябре Лондон ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти российского происхождения.
Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
Суд отменил решение финского Лахти не продлевать аренду "дочке" "Лукойла"
30 декабря 2024, 13:46
 
