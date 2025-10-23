https://1prime.ru/20251023/ekonomika-863857438.html
Кувейта предрек рост цен на нефть на фоне антироссийских санкций
ДОХА, 23 окт - ПРАЙМ. Министр нефти Кувейта ар-Руми ожидает увеличения спроса на нефть стран Персидского залива и рост цен на углеводороды на фоне санкций США в отношении ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". "Мы ожидаем, что цены на нефть вырастут в связи с введением санкций США в отношении российских нефтяных компаний... Существуют явные признаки смещения мирового спроса на нефть в сторону стран Персидского залива и Ближнего Востока в свете проблем, с которыми сталкиваются некоторые другие рынки нефтедобычи", - сказал министр журналистам в кулуарах 27-го заседания министерской встречи по вопросам экологии стран Персидского залива. Ранее министерство финансов США объявило о введении санкций против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также против их дочерних компаний, которые базируются в России.
