Кувейта предрек рост цен на нефть на фоне антироссийских санкций - 23.10.2025, ПРАЙМ
Кувейта предрек рост цен на нефть на фоне антироссийских санкций
ДОХА, 23 окт - ПРАЙМ. Министр нефти Кувейта ар-Руми ожидает увеличения спроса на нефть стран Персидского залива и рост цен на углеводороды на фоне санкций США в отношении ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". "Мы ожидаем, что цены на нефть вырастут в связи с введением санкций США в отношении российских нефтяных компаний... Существуют явные признаки смещения мирового спроса на нефть в сторону стран Персидского залива и Ближнего Востока в свете проблем, с которыми сталкиваются некоторые другие рынки нефтедобычи", - сказал министр журналистам в кулуарах 27-го заседания министерской встречи по вопросам экологии стран Персидского залива. Ранее министерство финансов США объявило о введении санкций против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также против их дочерних компаний, которые базируются в России.
18:06 23.10.2025
 
Кувейта предрек рост цен на нефть на фоне антироссийских санкций

Кувейт ожидает роста цен на нефть из-за санкций США против России

ДОХА, 23 окт - ПРАЙМ. Министр нефти Кувейта ар-Руми ожидает увеличения спроса на нефть стран Персидского залива и рост цен на углеводороды на фоне санкций США в отношении ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".
"Мы ожидаем, что цены на нефть вырастут в связи с введением санкций США в отношении российских нефтяных компаний... Существуют явные признаки смещения мирового спроса на нефть в сторону стран Персидского залива и Ближнего Востока в свете проблем, с которыми сталкиваются некоторые другие рынки нефтедобычи", - сказал министр журналистам в кулуарах 27-го заседания министерской встречи по вопросам экологии стран Персидского залива.
Ранее министерство финансов США объявило о введении санкций против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также против их дочерних компаний, которые базируются в России.
