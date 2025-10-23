https://1prime.ru/20251023/indija-863830610.html

СМИ: в Индии проверяют документы по торговле нефтью с Россией

2025-10-23T06:16+0300

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии проверяют свои документы, связанные с торговлей нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива российскими компаниями "Лукойл" и "Роснефть" на фоне последних санкций США против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с информацией. В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине. "Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии пересматривают свои документы по торговле нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива от "Роснефти" и "Лукойла" после того, как обе компании попали под санкции США", - сообщает агентство со ссылкой на источник. Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России. Вице-премьер РФ Александр Новак позднее сообщил журналистам, что покупатели российской нефти в Индии продолжат работать с Россией, несмотря на заявления США.

2025

