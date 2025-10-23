https://1prime.ru/20251023/japonija-863830250.html

В Японии прокомментировали санкции США против России

В Японии прокомментировали санкции США против России - 23.10.2025, ПРАЙМ

В Японии прокомментировали санкции США против России

Правительство Японии считает, что меры, предпринятые США против России, направлены на сокращение её энергетических доходов и скорейшее прекращение конфликта на... | 23.10.2025, ПРАЙМ

ТОКИО, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство Японии считает, что меры, предпринятые США против России, направлены на сокращение её энергетических доходов и скорейшее прекращение конфликта на Украине, однако намерено учитывать вопросы энергетической безопасности при выработке своей позиции, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара. "Я хотел бы воздержаться от преждевременных комментариев, однако, с точки зрения энергетической безопасности страны правительству необходимо действовать максимально взвешенно", - сказал он. Кихара добавил, что Токио осведомлен относительно заявления президента США Дональда Трампа об отказе от саммита с российским главой Владимиром Путиным, а также относительно заявления главы американского министерства финансов о санкционных мерах в отношении крупных нефтяных компаний России. "Правительство считает, что американские меры направлены на сокращение энергетических доходов России... Япония намерена и далее тесно сотрудничать с международным сообществом, включая США и ЕС, по данному вопросу", - подчеркнул генсек японского правительства. Кихара также повторил стандартную позицию Токио о том, что Япония призывает Россию "предпринять конструктивные шаги для достижения справедливого и прочного мира на Украине". В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине. Президент США Дональд Трамп при этом выразил надежду, что новые санкции против российских компаний не будут действовать долго.

