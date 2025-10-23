Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Японии прокомментировали санкции США против России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251023/japonija-863830250.html
В Японии прокомментировали санкции США против России
В Японии прокомментировали санкции США против России - 23.10.2025, ПРАЙМ
В Японии прокомментировали санкции США против России
Правительство Японии считает, что меры, предпринятые США против России, направлены на сокращение её энергетических доходов и скорейшее прекращение конфликта на... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T05:48+0300
2025-10-23T05:53+0300
энергетика
экономика
нефть
сша
япония
украина
дональд трамп
владимир путин
ес
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863830250.jpg?1761188002
ТОКИО, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство Японии считает, что меры, предпринятые США против России, направлены на сокращение её энергетических доходов и скорейшее прекращение конфликта на Украине, однако намерено учитывать вопросы энергетической безопасности при выработке своей позиции, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара. "Я хотел бы воздержаться от преждевременных комментариев, однако, с точки зрения энергетической безопасности страны правительству необходимо действовать максимально взвешенно", - сказал он. Кихара добавил, что Токио осведомлен относительно заявления президента США Дональда Трампа об отказе от саммита с российским главой Владимиром Путиным, а также относительно заявления главы американского министерства финансов о санкционных мерах в отношении крупных нефтяных компаний России. "Правительство считает, что американские меры направлены на сокращение энергетических доходов России... Япония намерена и далее тесно сотрудничать с международным сообществом, включая США и ЕС, по данному вопросу", - подчеркнул генсек японского правительства. Кихара также повторил стандартную позицию Токио о том, что Япония призывает Россию "предпринять конструктивные шаги для достижения справедливого и прочного мира на Украине". В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине. Президент США Дональд Трамп при этом выразил надежду, что новые санкции против российских компаний не будут действовать долго.
сша
япония
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, япония, украина, дональд трамп, владимир путин, ес, роснефть, лукойл
Энергетика, Экономика, Нефть, США, ЯПОНИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, Роснефть, Лукойл
05:48 23.10.2025 (обновлено: 05:53 23.10.2025)
 
В Японии прокомментировали санкции США против России

Кихара: Япония считает, что санкции США направлены на сокращение доходов России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство Японии считает, что меры, предпринятые США против России, направлены на сокращение её энергетических доходов и скорейшее прекращение конфликта на Украине, однако намерено учитывать вопросы энергетической безопасности при выработке своей позиции, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара.
"Я хотел бы воздержаться от преждевременных комментариев, однако, с точки зрения энергетической безопасности страны правительству необходимо действовать максимально взвешенно", - сказал он.
Кихара добавил, что Токио осведомлен относительно заявления президента США Дональда Трампа об отказе от саммита с российским главой Владимиром Путиным, а также относительно заявления главы американского министерства финансов о санкционных мерах в отношении крупных нефтяных компаний России.
"Правительство считает, что американские меры направлены на сокращение энергетических доходов России... Япония намерена и далее тесно сотрудничать с международным сообществом, включая США и ЕС, по данному вопросу", - подчеркнул генсек японского правительства.
Кихара также повторил стандартную позицию Токио о том, что Япония призывает Россию "предпринять конструктивные шаги для достижения справедливого и прочного мира на Украине".
В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине.
Президент США Дональд Трамп при этом выразил надежду, что новые санкции против российских компаний не будут действовать долго.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШАЯПОНИЯУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинЕСРоснефтьЛукойл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала