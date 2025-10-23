https://1prime.ru/20251023/neft-863832538.html
Цена нефти Brent достигла 65 долларов за баррель
Цена нефти Brent достигла 65 долларов за баррель - 23.10.2025, ПРАЙМ
Цена нефти Brent достигла 65 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в четверг утром подскакивают почти на 4%, а стоимость барреля марки Brent в ходе торгов превысила отметку 65 долларов впервые с 10 октября | 23.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром подскакивают почти на 4%, а стоимость барреля марки Brent в ходе торгов превысила отметку 65 долларов впервые с 10 октября после новостей о введении США санкций против российских нефтяных компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.По состоянию на 9.00 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 3,79% относительно предыдущего закрытия - до 64,96 доллара за баррель, а минутами ранее котировки впервые с 10 октября достигали уровня в 65,04 долларов за баррель.Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 3,97% - до 60,82 доллара.В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний."Новые санкции, очевидно, повышают ставки в отношениях между США и Россией, но я полагаю, что скачок цен на нефть больше похож на эмоциональную реакцию рынков, чем на структурный сдвиг", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rystad Energy Клаудио Галимберти (Claudio Galimberti).
Цена нефти Brent достигла 65 долларов за баррель
Цена нефти Brent достигла $65 за баррель впервые с 10 октября
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром подскакивают почти на 4%, а стоимость барреля марки Brent в ходе торгов превысила отметку 65 долларов впервые с 10 октября после новостей о введении США санкций против российских нефтяных компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.00 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 3,79% относительно предыдущего закрытия - до 64,96 доллара за баррель, а минутами ранее котировки впервые с 10 октября достигали уровня в 65,04 долларов за баррель.
Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 3,97% - до 60,82 доллара.
В среду США
анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти
", "Лукойла
" и их дочерних компаний.
"Новые санкции, очевидно, повышают ставки в отношениях между США и Россией, но я полагаю, что скачок цен на нефть больше похож на эмоциональную реакцию рынков, чем на структурный сдвиг", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rystad Energy
Клаудио Галимберти (Claudio Galimberti).
