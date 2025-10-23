https://1prime.ru/20251023/neft-863832538.html

Цена нефти Brent достигла 65 долларов за баррель

Цена нефти Brent достигла 65 долларов за баррель - 23.10.2025, ПРАЙМ

Цена нефти Brent достигла 65 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в четверг утром подскакивают почти на 4%, а стоимость барреля марки Brent в ходе торгов превысила отметку 65 долларов впервые с 10 октября | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T08:30+0300

2025-10-23T08:30+0300

2025-10-23T09:08+0300

нефть

сша

роснефть

лукойл

rystad energy

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром подскакивают почти на 4%, а стоимость барреля марки Brent в ходе торгов превысила отметку 65 долларов впервые с 10 октября после новостей о введении США санкций против российских нефтяных компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.По состоянию на 9.00 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 3,79% относительно предыдущего закрытия - до 64,96 доллара за баррель, а минутами ранее котировки впервые с 10 октября достигали уровня в 65,04 долларов за баррель.Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 3,97% - до 60,82 доллара.В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний."Новые санкции, очевидно, повышают ставки в отношениях между США и Россией, но я полагаю, что скачок цен на нефть больше похож на эмоциональную реакцию рынков, чем на структурный сдвиг", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rystad Energy Клаудио Галимберти (Claudio Galimberti).

https://1prime.ru/20251022/turkmeniya-863820491.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, роснефть, лукойл, rystad energy