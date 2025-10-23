Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.10.2025
Цена нефти Brent достигла 65 долларов за баррель
Цена нефти Brent достигла 65 долларов за баррель - 23.10.2025, ПРАЙМ
Цена нефти Brent достигла 65 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в четверг утром подскакивают почти на 4%, а стоимость барреля марки Brent в ходе торгов превысила отметку 65 долларов впервые с 10 октября | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T08:30+0300
2025-10-23T09:08+0300
нефть
сша
роснефть
лукойл
rystad energy
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром подскакивают почти на 4%, а стоимость барреля марки Brent в ходе торгов превысила отметку 65 долларов впервые с 10 октября после новостей о введении США санкций против российских нефтяных компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.По состоянию на 9.00 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 3,79% относительно предыдущего закрытия - до 64,96 доллара за баррель, а минутами ранее котировки впервые с 10 октября достигали уровня в 65,04 долларов за баррель.Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 3,97% - до 60,82 доллара.В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний."Новые санкции, очевидно, повышают ставки в отношениях между США и Россией, но я полагаю, что скачок цен на нефть больше похож на эмоциональную реакцию рынков, чем на структурный сдвиг", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rystad Energy Клаудио Галимберти (Claudio Galimberti).
сша
нефть, сша, роснефть, лукойл, rystad energy
Нефть, США, Роснефть, Лукойл, Rystad Energy
08:30 23.10.2025 (обновлено: 09:08 23.10.2025)
 
Цена нефти Brent достигла 65 долларов за баррель

Цена нефти Brent достигла $65 за баррель впервые с 10 октября

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром подскакивают почти на 4%, а стоимость барреля марки Brent в ходе торгов превысила отметку 65 долларов впервые с 10 октября после новостей о введении США санкций против российских нефтяных компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.00 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 3,79% относительно предыдущего закрытия - до 64,96 доллара за баррель, а минутами ранее котировки впервые с 10 октября достигали уровня в 65,04 долларов за баррель.
Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 3,97% - до 60,82 доллара.
В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний.
"Новые санкции, очевидно, повышают ставки в отношениях между США и Россией, но я полагаю, что скачок цен на нефть больше похож на эмоциональную реакцию рынков, чем на структурный сдвиг", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rystad Energy Клаудио Галимберти (Claudio Galimberti).
В Туркмении планируют построить новый нефтехимический комплекс
В Туркмении планируют построить новый нефтехимический комплекс
Вчера, 21:26
 
НефтьСШАРоснефтьЛукойлRystad Energy
 
 
