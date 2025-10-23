https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863838631.html

Китай выступил против антироссийских санкций ЕС, не одобренных СБ ООН

2025-10-23T10:52+0300

ПЕКИН, 23 окт - ПРАЙМ. Китай последовательно выступает против санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, заявил на брифинге в четверг официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя американские санкции против нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Ранее минфин США анонсировал новый пакет санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" "Китай всегда выступал против любых действий, не имеющих под собой оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую информацию.

