Китай выступил против антироссийских санкций ЕС, не одобренных СБ ООН
Китай выступил против антироссийских санкций ЕС, не одобренных СБ ООН - 23.10.2025, ПРАЙМ
Китай выступил против антироссийских санкций ЕС, не одобренных СБ ООН
Китай последовательно выступает против санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, заявил на брифинге в четверг официальный представитель китайского МИД Го | 23.10.2025
2025-10-23T10:52+0300
2025-10-23T10:52+0300
2025-10-23T10:52+0300
ПЕКИН, 23 окт - ПРАЙМ. Китай последовательно выступает против санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, заявил на брифинге в четверг официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя американские санкции против нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Ранее минфин США анонсировал новый пакет санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" "Китай всегда выступал против любых действий, не имеющих под собой оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую информацию.
