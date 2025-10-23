Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай выступил против антироссийских санкций ЕС, не одобренных СБ ООН - 23.10.2025
Китай выступил против антироссийских санкций ЕС, не одобренных СБ ООН
Китай выступил против антироссийских санкций ЕС, не одобренных СБ ООН - 23.10.2025, ПРАЙМ
Китай выступил против антироссийских санкций ЕС, не одобренных СБ ООН
Китай последовательно выступает против санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, заявил на брифинге в четверг официальный представитель китайского МИД Го | 23.10.2025, ПРАЙМ
нефть
китай
оон
роснефть
лукойл
ПЕКИН, 23 окт - ПРАЙМ. Китай последовательно выступает против санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, заявил на брифинге в четверг официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя американские санкции против нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Ранее минфин США анонсировал новый пакет санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" "Китай всегда выступал против любых действий, не имеющих под собой оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую информацию.
китай
нефть, китай, оон, роснефть, лукойл
Нефть, КИТАЙ, ООН, Роснефть, Лукойл
10:52 23.10.2025
 
Китай выступил против антироссийских санкций ЕС, не одобренных СБ ООН

Китай выступил против санкций США в отношении "Роснефти" и "Лукойла"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая
Флаг Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 23 окт - ПРАЙМ. Китай последовательно выступает против санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, заявил на брифинге в четверг официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя американские санкции против нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".
Ранее минфин США анонсировал новый пакет санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла"
"Китай всегда выступал против любых действий, не имеющих под собой оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую информацию.
Китай выразил протест после нового пакета санкций ЕС против России
НефтьКИТАЙООНРоснефтьЛукойл
 
 
