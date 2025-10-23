https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863843099.html

МИД назвал санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" контрпродуктивными

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. РФ считает решение минфина США о введении санкций против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" контрпродуктивным, но особых проблем для Москвы оно не создаст, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Не могу не прокомментировать новость об объявленном министерством финансов США решении о введении односторонних ограничительных мер в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" под предлогом, это прямая цитата, "недостаточной приверженности российской стороны мирному урегулированию на Украине". Мы рассматриваем данный шаг как имеющий исключительно контрпродуктивный характер, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте", - сказала она. "Если нынешняя администрация США начнет брать пример со своих предшественников, пытавшихся вынудить или заставить Россию поступиться своими национальными интересами с помощью неправомерных санкций, то результат будет точно таким же - провальным с внутриполитической точки зрения и негативным для стабильности мирной экономики", - добавила Захарова. Она подчеркнула, что для России "особых проблем в связи с упомянутым решением минфина не возникнет". "Наша страна выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям и продолжит уверенное развитие своего экономического и энергетического потенциала", - заключила Захарова.

