США разрешили КТК и "Тенгизшевройлу" проводить операции с "Роснефтью"

2025-10-23T03:36+0300

нефть

энергетика

экономика

казахстан

сша

черное море

лукойл

ктк

chevron

ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. США разрешили Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) и "Тенгизшевройлу" проводить операции с попавшими под санкциями "Лукойлом" и "Роснефтью", сообщил американский минфин. "За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) настоящей генеральной лицензии, все операции ... которые связаны с проектами Каспийского трубопроводного консорциума или Тенгизшевройла, разрешены", - говорится в выпущенной ведомством лицензии. КТК и "Тенгизшевройл" также могут проводить операции с подконтрольными этим российским компаниям структурам. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell. ТОО "Тенгизшевройл" было создано в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки месторождения Тенгиз. Chevron принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура "Лукойла") - 5%.

