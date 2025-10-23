https://1prime.ru/20251023/ssha-863828021.html
США разрешили операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" до 21 ноября
США разрешили операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" до 21 ноября - 23.10.2025, ПРАЙМ
США разрешили операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" до 21 ноября
Американский минфин до 21 ноября разрешил проведение операций с российскими компаниями "Лукойл" и "Роснефть" в случае, если они связаны со сворачиванием... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T03:51+0300
2025-10-23T03:51+0300
2025-10-23T04:30+0300
нефть
экономика
сша
вашингтон
москва
дональд трамп
лукойл
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863828021.jpg?1761183058
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Американский минфин до 21 ноября разрешил проведение операций с российскими компаниями "Лукойл" и "Роснефть" в случае, если они связаны со сворачиванием деятельности в свете введенных против них санкций. "Все транзакции, которые обычно происходят и необходимы для прекращения любой транзакции с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 00.01 по восточному стандартному времени 21 ноября 2025 года (8 утра по мск - ред.), при условии, что любой платеж заблокированному лицу производится на заблокированный счет", - говорится в опубликованной ведомством лицензии. В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине. Президент США Дональд Трамп при этом выразил надежду, что новые санкции против российских компаний не будут действовать долго.
сша
вашингтон
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, вашингтон, москва, дональд трамп, лукойл, роснефть
Нефть, Экономика, США, ВАШИНГТОН, МОСКВА, Дональд Трамп, Лукойл, Роснефть
США разрешили операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" до 21 ноября
США до 21 ноября разрешили операции с «Лукойлом» и «Роснефтью»
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Американский минфин до 21 ноября разрешил проведение операций с российскими компаниями "Лукойл" и "Роснефть" в случае, если они связаны со сворачиванием деятельности в свете введенных против них санкций.
"Все транзакции, которые обычно происходят и необходимы для прекращения любой транзакции с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 00.01 по восточному стандартному времени 21 ноября 2025 года (8 утра по мск - ред.), при условии, что любой платеж заблокированному лицу производится на заблокированный счет", - говорится в опубликованной ведомством лицензии.
В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине.
Президент США Дональд Трамп при этом выразил надежду, что новые санкции против российских компаний не будут действовать долго.