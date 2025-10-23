Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США разрешили операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" до 21 ноября - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251023/ssha-863828021.html
США разрешили операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" до 21 ноября
США разрешили операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" до 21 ноября - 23.10.2025, ПРАЙМ
США разрешили операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" до 21 ноября
Американский минфин до 21 ноября разрешил проведение операций с российскими компаниями "Лукойл" и "Роснефть" в случае, если они связаны со сворачиванием... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T03:51+0300
2025-10-23T04:30+0300
нефть
экономика
сша
вашингтон
москва
дональд трамп
лукойл
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863828021.jpg?1761183058
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Американский минфин до 21 ноября разрешил проведение операций с российскими компаниями "Лукойл" и "Роснефть" в случае, если они связаны со сворачиванием деятельности в свете введенных против них санкций. "Все транзакции, которые обычно происходят и необходимы для прекращения любой транзакции с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 00.01 по восточному стандартному времени 21 ноября 2025 года (8 утра по мск - ред.), при условии, что любой платеж заблокированному лицу производится на заблокированный счет", - говорится в опубликованной ведомством лицензии. В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине. Президент США Дональд Трамп при этом выразил надежду, что новые санкции против российских компаний не будут действовать долго.
сша
вашингтон
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, вашингтон, москва, дональд трамп, лукойл, роснефть
Нефть, Экономика, США, ВАШИНГТОН, МОСКВА, Дональд Трамп, Лукойл, Роснефть
03:51 23.10.2025 (обновлено: 04:30 23.10.2025)
 
США разрешили операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" до 21 ноября

США до 21 ноября разрешили операции с «Лукойлом» и «Роснефтью»

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Американский минфин до 21 ноября разрешил проведение операций с российскими компаниями "Лукойл" и "Роснефть" в случае, если они связаны со сворачиванием деятельности в свете введенных против них санкций.
"Все транзакции, которые обычно происходят и необходимы для прекращения любой транзакции с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 00.01 по восточному стандартному времени 21 ноября 2025 года (8 утра по мск - ред.), при условии, что любой платеж заблокированному лицу производится на заблокированный счет", - говорится в опубликованной ведомством лицензии.
В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине.
Президент США Дональд Трамп при этом выразил надежду, что новые санкции против российских компаний не будут действовать долго.
 
ЭкономикаНефтьСШАВАШИНГТОНМОСКВАДональд ТрампЛукойлРоснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала