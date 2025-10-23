https://1prime.ru/20251023/ssha-863828021.html

США разрешили операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" до 21 ноября

2025-10-23T03:51+0300

2025-10-23T03:51+0300

2025-10-23T04:30+0300

ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Американский минфин до 21 ноября разрешил проведение операций с российскими компаниями "Лукойл" и "Роснефть" в случае, если они связаны со сворачиванием деятельности в свете введенных против них санкций. "Все транзакции, которые обычно происходят и необходимы для прекращения любой транзакции с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 00.01 по восточному стандартному времени 21 ноября 2025 года (8 утра по мск - ред.), при условии, что любой платеж заблокированному лицу производится на заблокированный счет", - говорится в опубликованной ведомством лицензии. В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине. Президент США Дональд Трамп при этом выразил надежду, что новые санкции против российских компаний не будут действовать долго.

