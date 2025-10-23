Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сегодня вечером". Журналист сообщил Зеленскому печальные новости
Спецоперация на Украине
"Сегодня вечером". Журналист сообщил Зеленскому печальные новости
"Сегодня вечером". Журналист сообщил Зеленскому печальные новости
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Украина находится на грани краха, в то время как Владимир Зеленский и европейские лидеры извлекают из этого выгоду, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина умирает &lt;…&gt;. В то время как ее хозяева в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне извлекают выгоду из человеческих страданий, инициированных и поддерживаемых ими из Киева. Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Джо Байден — все эти состоятельные люди сегодня вечером будут спать в своих теплых кроватях", — написал он. В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ неспособны проводить наступательные операции и сосредоточены на удержании позиций, используя для этого свои наиболее подготовленные войска. В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но это обернулось для неё огромными потерями. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО прочно закреплена за Москвой.
"Сегодня вечером". Журналист сообщил Зеленскому печальные новости

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Украина находится на грани краха, в то время как Владимир Зеленский и европейские лидеры извлекают из этого выгоду, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Украина умирает <…>. В то время как ее хозяева в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне извлекают выгоду из человеческих страданий, инициированных и поддерживаемых ими из Киева. Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Джо Байден — все эти состоятельные люди сегодня вечером будут спать в своих теплых кроватях", — написал он.
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
"Готовятся к худшему". На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО
15:28
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ неспособны проводить наступательные операции и сосредоточены на удержании позиций, используя для этого свои наиболее подготовленные войска.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но это обернулось для неё огромными потерями. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО прочно закреплена за Москвой.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
В Австрии сообщили об отчаянии Зеленского из-за России
06:45
 
