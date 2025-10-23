https://1prime.ru/20251023/ukraina-863851671.html

"Сегодня вечером". Журналист сообщил Зеленскому печальные новости

МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Украина находится на грани краха, в то время как Владимир Зеленский и европейские лидеры извлекают из этого выгоду, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина умирает <…>. В то время как ее хозяева в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне извлекают выгоду из человеческих страданий, инициированных и поддерживаемых ими из Киева. Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Джо Байден — все эти состоятельные люди сегодня вечером будут спать в своих теплых кроватях", — написал он. В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ неспособны проводить наступательные операции и сосредоточены на удержании позиций, используя для этого свои наиболее подготовленные войска. В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но это обернулось для неё огромными потерями. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО прочно закреплена за Москвой.

ПРАЙМ

