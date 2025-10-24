Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Последний гвоздь": в Германии приготовились к худшему - 24.10.2025
"Последний гвоздь": в Германии приготовились к худшему
"Последний гвоздь": в Германии приготовились к худшему
Немецкий автопром и так испытывает трудности из-за роста издержек и конкуренции с Китаем. А сейчас добавилась новая проблема: нехватка чипов для производства...
германия
нидерланды
китай
Светлана Медведева
07:07 24.10.2025
 
"Последний гвоздь": в Германии приготовились к худшему

Зайнуллин: проблемы с чипами могут окончательно уничтожить немецкий автопром

Светлана Медведева
Обозреватель АЭИ "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Немецкий автопром и так испытывает трудности из-за роста издержек и конкуренции с Китаем. А сейчас добавилась новая проблема: нехватка чипов для производства машин. Эксперты навали это ударом в сердце экономики. Чем все обернется — в материале "Прайм".
Что произошло
В Германии при изготовлении автомобилей используют китайские чипы Nexperia. Но недавно правительство Нидерландов взяло этого производителя под контроль.
Nexperia базируется там, хотя принадлежит китайскому концерну Wingtech. Как пишет De Telegraaf, Нидерланды опасаются, что материнская компания хочет перенести важнейшие виды деятельности из Европы в КНР.
В ответ Пекин запретил экспорт деталей. И работу предприятия частично приостановили.
Главные пострадавшие
"Возможны значительные ограничения производства в ближайшем будущем, не исключается даже остановка, если перебои с чипами не прекратятся", — предупредила президент Ассоциации немецкой автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер.
Минэкономики ФРГ уже провело кризисное совещание. Власти серьезно относятся к ситуации, пишет Bild. Ведомство поддерживает контакт с компаниями, правительством Нидерландов и другими партнерами по ЕС.
Крупнейший в мире поставщик автомобильных комплектующих Bosh сообщил, что попытается избежать или минимизировать ограничения производства.
По данным Bild, через 10-20 дней дефицит затронет всю цепочку поставок в автопроме. И растянется на месяцы. Это катастрофа для немецкой промышленности, которая и без того переживает не лучшие времена.
С июня 2024-го по июнь 2025 года в автопроме ФРГ сократили 51,5 тысячи рабочих мест. В августе выпуск обрушился на 18,5%. По данным Handelsblatt, на трех важнейших автомобильных рынках — в Европе, США и Китае — совокупная доля немецких моделей впервые за десятилетия упала ниже 20%.
"Немецкий автопром, и так находящийся на пороге рецессии, теперь рискует встать намертво", — считает доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ имени Г. В. Плеханова Евгений Генкин.
Один из крупнейших клиентов Nexperia — Volkswagen. По сведениям СМИ, концерн готовится прекратить выпуск двух ключевых моделей — Golf и Tiguan. Член правления Кристиан Фоллмер сказал, что ведутся переговоры с другим поставщиком чипов.
Но у Volkswagen есть и другие трудности: не хватает 11 миллиардов евро на следующий год.
Удар в сердце
Зависимость от одной компании и одной страны оказалась роковой. Если с чипами не разберутся быстро, может, как и в 2021-м, остановиться конвейер, что скажется на экспортной выручке Германии, говорит руководитель проектов КГ "Полилог" Евгений Зленко.
Простои на заводах — значит, перевод персонала на сокращенную рабочую неделю.
"А разобраться быстро не получится — найти замену таким чипам или организовать собственное производство за пару недель невозможно. Так что усиление рецессии вполне реально", — подчеркивает Евгений Генкин.
По мнению Сергея Зайнуллина, проблемы с поставками чипов и других комплектующих способны окончательно уничтожить немецкую автомобильную промышленность. А это, в свою очередь, сильно ударит по другим отраслям экономики.
