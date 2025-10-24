Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Politico: ЕС может запретить транзакции с "Лукойлом" - 24.10.2025
Politico: ЕС может запретить транзакции с "Лукойлом"
Politico: ЕС может запретить транзакции с "Лукойлом" - 24.10.2025, ПРАЙМ
Politico: ЕС может запретить транзакции с "Лукойлом"
Евросоюз работает над запретом на транзакции с российской компанией "Лукойл", сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T12:02+0300
2025-10-24T12:02+0300
нефть
брюссель
европа
болгария
мария захарова
лукойл
ес
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Евросоюз работает над запретом на транзакции с российской компанией "Лукойл", сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. "Чиновник сообщил, что Брюссель работает над введением запрета на транзакции с "Лукойл", - говорится в материале издания. Источник при этом подчеркнул, что компания имеет обширное присутствие в Европе, в частности НПЗ в Болгарии и Румынии. "Нам нужно найти способ отделиться от этих вещей, прежде чем мы сможем полностью ввести санкции", - заявил собеседник издания. Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
нефть, брюссель, европа, болгария, мария захарова, лукойл, ес, минфин сша
Нефть, Брюссель, ЕВРОПА, БОЛГАРИЯ, Мария Захарова, Лукойл, ЕС, Минфин США
Politico: ЕС может запретить транзакции с "Лукойлом"

Politico: ЕС работает над запретом на транзакции с "Лукойлом"

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Евросоюз работает над запретом на транзакции с российской компанией "Лукойл", сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
"Чиновник сообщил, что Брюссель работает над введением запрета на транзакции с "Лукойл", - говорится в материале издания.
Источник при этом подчеркнул, что компания имеет обширное присутствие в Европе, в частности НПЗ в Болгарии и Румынии.
"Нам нужно найти способ отделиться от этих вещей, прежде чем мы сможем полностью ввести санкции", - заявил собеседник издания.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
НефтьБрюссельЕВРОПАБОЛГАРИЯМария ЗахароваЛукойлЕСМинфин США
 
 
