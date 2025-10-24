https://1prime.ru/20251024/lukoyl-863883319.html

Politico: ЕС может запретить транзакции с "Лукойлом"

Politico: ЕС может запретить транзакции с "Лукойлом" - 24.10.2025

Politico: ЕС может запретить транзакции с "Лукойлом"

Евросоюз работает над запретом на транзакции с российской компанией "Лукойл", сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. | 24.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Евросоюз работает над запретом на транзакции с российской компанией "Лукойл", сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. "Чиновник сообщил, что Брюссель работает над введением запрета на транзакции с "Лукойл", - говорится в материале издания. Источник при этом подчеркнул, что компания имеет обширное присутствие в Европе, в частности НПЗ в Болгарии и Румынии. "Нам нужно найти способ отделиться от этих вещей, прежде чем мы сможем полностью ввести санкции", - заявил собеседник издания. Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.

