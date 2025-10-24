https://1prime.ru/20251024/neft--863893794.html
Мировые цены на нефть возобновили рост
Мировые цены на нефть в пятницу днем растут, готовясь показать первый недельный рост после трех недель снижения, свидетельствуют данные торгов.
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут, готовясь показать первый недельный рост после трех недель снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.27 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,61%, до 66,39 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,65%, до 62,19 доллара. С начала недели котировки выросли как минимум на 8%, тогда как предыдущие три недели стоимость нефти снижалась, суммарно за это время потеряв порядка 12%. Наиболее сильный рост на неделе был зафиксирован в среду (2%) и в четверг (примерно 5,5%) на фоне западных санкций в отношении российской нефти. В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. А в четверг Евросоюз в рамках 19-го пакета ввел санкции против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае и крупнейшего портового оператора Дальнего Востока Fesco. Инвесторы теперь ожидают мер по добыче от ОПЕК. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир - запланировали очередное заседание на 2 ноября. А позднее в пятницу ожидается публикация еженедельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 17 октября их число не изменилось и составило 418 установок.
