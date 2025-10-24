https://1prime.ru/20251024/neft--863893794.html

Мировые цены на нефть возобновили рост

Мировые цены на нефть возобновили рост - 24.10.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть возобновили рост

Мировые цены на нефть в пятницу днем растут, готовясь показать первый недельный рост после трех недель снижения, свидетельствуют данные торгов. | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T14:39+0300

2025-10-24T14:39+0300

2025-10-24T14:39+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

дубай

дальний восток

лукойл

опек

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/82753/01/827530198_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_489236f48806a514da2251c1736ada14.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут, готовясь показать первый недельный рост после трех недель снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.27 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,61%, до 66,39 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,65%, до 62,19 доллара. С начала недели котировки выросли как минимум на 8%, тогда как предыдущие три недели стоимость нефти снижалась, суммарно за это время потеряв порядка 12%. Наиболее сильный рост на неделе был зафиксирован в среду (2%) и в четверг (примерно 5,5%) на фоне западных санкций в отношении российской нефти. В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. А в четверг Евросоюз в рамках 19-го пакета ввел санкции против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае и крупнейшего портового оператора Дальнего Востока Fesco. Инвесторы теперь ожидают мер по добыче от ОПЕК. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир - запланировали очередное заседание на 2 ноября. А позднее в пятницу ожидается публикация еженедельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 17 октября их число не изменилось и составило 418 установок.

https://1prime.ru/20251024/neft-863891119.html

сша

дубай

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, дубай, дальний восток, лукойл, опек, роснефть