Мировые цены на нефть умеренно снижаются

Мировые цены на нефть умеренно снижаются - 24.10.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть умеренно снижаются

Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно снижаются после увеличения ее цены за предыдущие три торговые сессии, свидетельствуют данные торгов. | 24.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно снижаются после увеличения ее цены за предыдущие три торговые сессии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.48 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,29%, до 65,77 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 61,57 доллара. Нефтяные котировки показывали положительную динамику три торговых дня подряд, по итогам которых суммарно нефть марки Brent подорожала на 8,16%, марки WTI - на 7,21%. В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. А в четверг Евросоюз в рамках 19-го пакета ввел санкции против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае и крупнейшего портового оператора Дальнего Востока Fesco. В пятницу планируется публикация еженедельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 17 октября их число не изменилось и составило 418 установок.

