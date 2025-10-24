Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть умеренно снижаются - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251024/neft-863874677.html
Мировые цены на нефть умеренно снижаются
Мировые цены на нефть умеренно снижаются - 24.10.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть умеренно снижаются
Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно снижаются после увеличения ее цены за предыдущие три торговые сессии, свидетельствуют данные торгов. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T09:20+0300
2025-10-24T09:20+0300
энергетика
рынок
нефть
сша
дубай
дальний восток
лукойл
роснефть
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_17d4749219b9d1cd63d67cff17a8431c.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно снижаются после увеличения ее цены за предыдущие три торговые сессии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.48 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,29%, до 65,77 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 61,57 доллара. Нефтяные котировки показывали положительную динамику три торговых дня подряд, по итогам которых суммарно нефть марки Brent подорожала на 8,16%, марки WTI - на 7,21%. В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. А в четверг Евросоюз в рамках 19-го пакета ввел санкции против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае и крупнейшего портового оператора Дальнего Востока Fesco. В пятницу планируется публикация еженедельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 17 октября их число не изменилось и составило 418 установок.
https://1prime.ru/20251023/ekonomika-863857438.html
сша
дубай
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_58d424464c40fd67bfc998069598e9bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, нефть, сша, дубай, дальний восток, лукойл, роснефть, ес
Энергетика, Рынок, Нефть, США, Дубай, Дальний Восток, Лукойл, Роснефть, ЕС
09:20 24.10.2025
 
Мировые цены на нефть умеренно снижаются

Нефть умеренно дешевеет после роста на протяжении трех торговых дней подряд

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно снижаются после увеличения ее цены за предыдущие три торговые сессии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.48 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,29%, до 65,77 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 61,57 доллара.
Нефтяные котировки показывали положительную динамику три торговых дня подряд, по итогам которых суммарно нефть марки Brent подорожала на 8,16%, марки WTI - на 7,21%.
В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний.
А в четверг Евросоюз в рамках 19-го пакета ввел санкции против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае и крупнейшего портового оператора Дальнего Востока Fesco.
В пятницу планируется публикация еженедельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 17 октября их число не изменилось и составило 418 установок.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Кувейта предрек рост цен на нефть на фоне антироссийских санкций
Вчера, 18:06
 
ЭнергетикаРынокНефтьСШАДубайДальний ВостокЛукойлРоснефтьЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала