Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ждали худшего, а нефть взлетела из-за санкций. Дальше интереснее - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251024/neft-863879597.html
Ждали худшего, а нефть взлетела из-за санкций. Дальше интереснее
Ждали худшего, а нефть взлетела из-за санкций. Дальше интереснее - 24.10.2025, ПРАЙМ
Ждали худшего, а нефть взлетела из-за санкций. Дальше интереснее
с начала недели цена на нефть уже выросла более чем на 7% и вновь превысила отметку в $65 по Brent. Причиной стала новая волна эскалация геополитической... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T11:07+0300
2025-10-24T11:07+0300
мнения аналитиков
нефть
сша
китай
индия
роснефть
лукойл
ес
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863879597.jpg?1761293227
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. с начала недели цена на нефть уже выросла более чем на 7% и вновь превысила отметку в $65 по Brent. Причиной стала новая волна эскалация геополитической напряженности: кроме новостей о возможной договоренности США с Индией по поводу сокращения импорта российской нефти, в среду вечером в санкционный список США попали две крупнейшие нефтяные компании Роснефть и Лукойл. Кроме того, вопреки ожиданиям данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти на 0,96 млр бар (ожидалось +1,2 млн бар).Наибольшее ценовое давление оказали новости об американских санкциях против "Роснефти", ЛУКОЙЛа (на чью долю приходится более половины экспорта нефти РФ) и более чем 30 их дочерних компаний, о которых было объявлено вечером 22 октября по мск. Эти новости дополнили сообщения о том, что ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В результате на торгах 23 октября Brent вплотную приближался к отметке в $66 за баррель.В итоге среди санкций, затрагивающих российскую нефтяную отрасль, в новый пакет ЕС вошли меры против более чем 100 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также пять российских банков и ряд организаций, которые якобы помогают России обходить действующие ограничения. Эти санкции в сочетании с введенными против структур "Роснефти" и ЛУКОЙЛа призваны затруднить сотрудничество с нефтеперерабатывающими компаниями в Китае и Индии, которые в результате могут подпасть под действие вторичных санкций. Источники Reuters и The Economic Times сообщили, что индийские государственные нефтеперерабатывающие компании уже проверяют документы о торговле российской нефтью, чтобы убедиться, что топливо не поступает напрямую от "Роснефти" и ЛУКОЙЛа.Очередная геополитическая эскалация толкает цены на энергоносители вверх, однако доминантой на среднесрочном временном горизонте остается давление избыточного предложения из-за постепенной отмены ограничений на добычу со стороны ОПЕК+. Страны-участницы альянса наращивают добычу с апреля, и пока не отказались от этой стратегии. В начале октября стало известно об очередном месячном повышении на 137 тыс. барр. в сутки в ноябре, в рамках отмены более ранних ограничений в 1,65 млн барр. в сутки, введенных в апреле 2023 года.Кроме того, отрицательную лепту вносят и опасения по поводу спроса из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Недавней причиной для беспокойств стало анонсированное президентом США Дональдом Трампом введение пошлин на экспорт из Китая в размере 100% сверх тех, которые действуют сейчас с 1 ноября. Этот шаг последовал за ужесточением экспортного контроля в отношении технологий, связанных с редкоземельными элементами, со стороны Китая. Встреча лидеров (предполагается, что она может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) могла бы стать сигналом о готовности к примирению, но пока эта возможность, вероятно, далека от реализации.Поэтому факторы ценового давления – избыток предложения и торговые войны будут играть первостепенную роль в формировании нефтяных цен на мировом рынке.Мы ожидаем, что в следующем году цены на нефть марки Brent будут складываться в диапазоне $60–70. Наша средняя оценка по году — $65 за баррель, с ожиданием цен близко к нижней границе диапазона в период низкого сезонного спроса в первом квартале 2026 года.Что касается спреда на российские сорта нефти к Brent, то новые санкции скорее всего приведут к его увеличению, как за счет вероятного удорожания логистики (бОльшие расходы на посредников, возможное удорожание фрахта), так и за счет бОльших дисконтов требуемых покупателями. В предыдущий период эскалации давления на российских энергетический сектор в январе текущего года дисконты Urals и ESPO увеличились на $3 и $5 соответственно, однако оставались на повышенных уровнях недолго, около трех месяцев, и уже к лету вернулись на исходные уровни. В этот раз затронули более значимых производителей, поэтому можно допустить несколько большее расширение спреда. Однако его эффект вероятнее всего будет не слишком продолжительным и в течении нескольких месяцев по мере перенастройки логистики можно ожидать снижение к нормальным уровням.Автор - Анна Бутенко, Старший аналитик УК "Первая"
https://1prime.ru/20251024/orban-863875776.html
сша
китай
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Анна Бутенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0f/857596356_0:310:2048:2358_100x100_80_0_0_5464e68e3d5b702592728ecc49fd78ce.jpg
Анна Бутенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0f/857596356_0:310:2048:2358_100x100_80_0_0_5464e68e3d5b702592728ecc49fd78ce.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, нефть, сша, китай, индия, роснефть, лукойл, ес, дональд трамп
Мнения аналитиков, Нефть, США, КИТАЙ, ИНДИЯ, Роснефть, Лукойл, ЕС, Дональд Трамп
11:07 24.10.2025
 
Ждали худшего, а нефть взлетела из-за санкций. Дальше интереснее

Аналитик Бутенко: цена на нефть будет зависеть от предложения и торговых войн

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Старший аналитик УК Первая Анна Бутенко
Анна Бутенко
Старший аналитик УК "Первая"
Все материалы
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. с начала недели цена на нефть уже выросла более чем на 7% и вновь превысила отметку в $65 по Brent. Причиной стала новая волна эскалация геополитической напряженности: кроме новостей о возможной договоренности США с Индией по поводу сокращения импорта российской нефти, в среду вечером в санкционный список США попали две крупнейшие нефтяные компании Роснефть и Лукойл. Кроме того, вопреки ожиданиям данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти на 0,96 млр бар (ожидалось +1,2 млн бар).
Наибольшее ценовое давление оказали новости об американских санкциях против "Роснефти", ЛУКОЙЛа (на чью долю приходится более половины экспорта нефти РФ) и более чем 30 их дочерних компаний, о которых было объявлено вечером 22 октября по мск. Эти новости дополнили сообщения о том, что ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В результате на торгах 23 октября Brent вплотную приближался к отметке в $66 за баррель.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Венгрия работает над обходом запрета на импорт нефти из России
09:53
В итоге среди санкций, затрагивающих российскую нефтяную отрасль, в новый пакет ЕС вошли меры против более чем 100 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также пять российских банков и ряд организаций, которые якобы помогают России обходить действующие ограничения. Эти санкции в сочетании с введенными против структур "Роснефти" и ЛУКОЙЛа призваны затруднить сотрудничество с нефтеперерабатывающими компаниями в Китае и Индии, которые в результате могут подпасть под действие вторичных санкций.
Источники Reuters и The Economic Times сообщили, что индийские государственные нефтеперерабатывающие компании уже проверяют документы о торговле российской нефтью, чтобы убедиться, что топливо не поступает напрямую от "Роснефти" и ЛУКОЙЛа.
Очередная геополитическая эскалация толкает цены на энергоносители вверх, однако доминантой на среднесрочном временном горизонте остается давление избыточного предложения из-за постепенной отмены ограничений на добычу со стороны ОПЕК+. Страны-участницы альянса наращивают добычу с апреля, и пока не отказались от этой стратегии. В начале октября стало известно об очередном месячном повышении на 137 тыс. барр. в сутки в ноябре, в рамках отмены более ранних ограничений в 1,65 млн барр. в сутки, введенных в апреле 2023 года.
Кроме того, отрицательную лепту вносят и опасения по поводу спроса из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Недавней причиной для беспокойств стало анонсированное президентом США Дональдом Трампом введение пошлин на экспорт из Китая в размере 100% сверх тех, которые действуют сейчас с 1 ноября. Этот шаг последовал за ужесточением экспортного контроля в отношении технологий, связанных с редкоземельными элементами, со стороны Китая. Встреча лидеров (предполагается, что она может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) могла бы стать сигналом о готовности к примирению, но пока эта возможность, вероятно, далека от реализации.
Поэтому факторы ценового давления – избыток предложения и торговые войны будут играть первостепенную роль в формировании нефтяных цен на мировом рынке.
Мы ожидаем, что в следующем году цены на нефть марки Brent будут складываться в диапазоне $60–70. Наша средняя оценка по году — $65 за баррель, с ожиданием цен близко к нижней границе диапазона в период низкого сезонного спроса в первом квартале 2026 года.
Что касается спреда на российские сорта нефти к Brent, то новые санкции скорее всего приведут к его увеличению, как за счет вероятного удорожания логистики (бОльшие расходы на посредников, возможное удорожание фрахта), так и за счет бОльших дисконтов требуемых покупателями. В предыдущий период эскалации давления на российских энергетический сектор в январе текущего года дисконты Urals и ESPO увеличились на $3 и $5 соответственно, однако оставались на повышенных уровнях недолго, около трех месяцев, и уже к лету вернулись на исходные уровни. В этот раз затронули более значимых производителей, поэтому можно допустить несколько большее расширение спреда. Однако его эффект вероятнее всего будет не слишком продолжительным и в течении нескольких месяцев по мере перенастройки логистики можно ожидать снижение к нормальным уровням.
Автор - Анна Бутенко, Старший аналитик УК "Первая"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковНефтьСШАКИТАЙИНДИЯРоснефтьЛукойлЕСДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала