Ждали худшего, а нефть взлетела из-за санкций. Дальше интереснее

Ждали худшего, а нефть взлетела из-за санкций. Дальше интереснее

2025-10-24T11:07+0300

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. с начала недели цена на нефть уже выросла более чем на 7% и вновь превысила отметку в $65 по Brent. Причиной стала новая волна эскалация геополитической напряженности: кроме новостей о возможной договоренности США с Индией по поводу сокращения импорта российской нефти, в среду вечером в санкционный список США попали две крупнейшие нефтяные компании Роснефть и Лукойл. Кроме того, вопреки ожиданиям данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти на 0,96 млр бар (ожидалось +1,2 млн бар).Наибольшее ценовое давление оказали новости об американских санкциях против "Роснефти", ЛУКОЙЛа (на чью долю приходится более половины экспорта нефти РФ) и более чем 30 их дочерних компаний, о которых было объявлено вечером 22 октября по мск. Эти новости дополнили сообщения о том, что ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В результате на торгах 23 октября Brent вплотную приближался к отметке в $66 за баррель.В итоге среди санкций, затрагивающих российскую нефтяную отрасль, в новый пакет ЕС вошли меры против более чем 100 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также пять российских банков и ряд организаций, которые якобы помогают России обходить действующие ограничения. Эти санкции в сочетании с введенными против структур "Роснефти" и ЛУКОЙЛа призваны затруднить сотрудничество с нефтеперерабатывающими компаниями в Китае и Индии, которые в результате могут подпасть под действие вторичных санкций. Источники Reuters и The Economic Times сообщили, что индийские государственные нефтеперерабатывающие компании уже проверяют документы о торговле российской нефтью, чтобы убедиться, что топливо не поступает напрямую от "Роснефти" и ЛУКОЙЛа.Очередная геополитическая эскалация толкает цены на энергоносители вверх, однако доминантой на среднесрочном временном горизонте остается давление избыточного предложения из-за постепенной отмены ограничений на добычу со стороны ОПЕК+. Страны-участницы альянса наращивают добычу с апреля, и пока не отказались от этой стратегии. В начале октября стало известно об очередном месячном повышении на 137 тыс. барр. в сутки в ноябре, в рамках отмены более ранних ограничений в 1,65 млн барр. в сутки, введенных в апреле 2023 года.Кроме того, отрицательную лепту вносят и опасения по поводу спроса из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Недавней причиной для беспокойств стало анонсированное президентом США Дональдом Трампом введение пошлин на экспорт из Китая в размере 100% сверх тех, которые действуют сейчас с 1 ноября. Этот шаг последовал за ужесточением экспортного контроля в отношении технологий, связанных с редкоземельными элементами, со стороны Китая. Встреча лидеров (предполагается, что она может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) могла бы стать сигналом о готовности к примирению, но пока эта возможность, вероятно, далека от реализации.Поэтому факторы ценового давления – избыток предложения и торговые войны будут играть первостепенную роль в формировании нефтяных цен на мировом рынке.Мы ожидаем, что в следующем году цены на нефть марки Brent будут складываться в диапазоне $60–70. Наша средняя оценка по году — $65 за баррель, с ожиданием цен близко к нижней границе диапазона в период низкого сезонного спроса в первом квартале 2026 года.Что касается спреда на российские сорта нефти к Brent, то новые санкции скорее всего приведут к его увеличению, как за счет вероятного удорожания логистики (бОльшие расходы на посредников, возможное удорожание фрахта), так и за счет бОльших дисконтов требуемых покупателями. В предыдущий период эскалации давления на российских энергетический сектор в январе текущего года дисконты Urals и ESPO увеличились на $3 и $5 соответственно, однако оставались на повышенных уровнях недолго, около трех месяцев, и уже к лету вернулись на исходные уровни. В этот раз затронули более значимых производителей, поэтому можно допустить несколько большее расширение спреда. Однако его эффект вероятнее всего будет не слишком продолжительным и в течении нескольких месяцев по мере перенастройки логистики можно ожидать снижение к нормальным уровням.Автор - Анна Бутенко, Старший аналитик УК "Первая"

