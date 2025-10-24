https://1prime.ru/20251024/neft-863909578.html
Мировые цены на нефть готовятся завершить неделю ростом
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть разнонаправленны в пятницу вечером, при этом готовятся завершить неделю ростом почти на 8%, участники рынка опасаются сбоев в поставках сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 20.24 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,18% относительно уровня предыдущего закрытия - до 66,11 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI снижались в цене на 0,15% - до 61,7 доллара за баррель. За неделю Brent подорожала на 7,86%, WTI - на 7,98%. США в среду анонсировали новый пакет антироссийских санкций, включающий меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Агентство Рейтер в четверг сообщало, что государственные нефтеперерабатывающие компании Индии проверяют свои документы, связанные с торговлей нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива "Лукойлом" и "Роснефтью" на фоне санкций США. В пятницу агентство сообщило, что американские санкции побудили китайские государственные нефтяные компании временно приостановить закупки российской нефти. "Проблемы для китайских НПЗ окажутся умеренными, учитывая диверсификацию источников нефти и наличие запасов", - приводит Рейтер мнение аналитика Rystad Energy Джанива Шаха (Janiv Shah). Также инвесторы обратили внимание на 19-й пакет антироссийских санкций ЕС, который затронул, в частности, торговое подразделение "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 24 октября их число увеличилось на две - до 420 установок.
