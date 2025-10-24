Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Много шума". В США дали Трампу совет после шага против России - 24.10.2025
Спецоперация на Украине
"Много шума". В США дали Трампу совет после шага против России
"Много шума". В США дали Трампу совет после шага против России
Глава Белого дома Дональд Трамп должен провести "чистку" в своем окружении для достижения урегулирования конфликта на Украине, заявил в социальной сети X... | 24.10.2025
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп должен провести "чистку" в своем окружении для достижения урегулирования конфликта на Украине, заявил в социальной сети X отставной полковник и экс-советник главы Министерства обороны США Дуглас Макгрегор. "Что касается Украины &lt;…&gt;, Трампу следует избавиться от подхалимов. Они создают много шума о якобы крупных сделках и мнимых громких победах. Истинные военные эксперты говорили бы ему суровую правду", — отметил он. На этой неделе Трамп заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште была отменена, но он намерен провести переговоры в будущем. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену саммита между Россией и США в Будапеште, отметил, что сложно отменить то, о чем не было конкретных договоренностей, так как сроки не обсуждались. Министерство финансов США в среду включило компании "Роснефть", "Лукойл" и 34 их дочерние структуры в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, новые санкции Минфина США в отношении "Роснефти" и "Лукойла" не приведут к проблемам для Москвы, поскольку у нее выработался устойчивый иммунитет к подобным мерам. Однако, по ее словам, эти действия посылают контрпродуктивный сигнал, особенно в контексте урегулирования на Украине.
"Много шума". В США дали Трампу совет после шага против России

Макгрегор рекомендовал Трампу избавиться от льстецов ради урегулирования на Украине

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп должен провести "чистку" в своем окружении для достижения урегулирования конфликта на Украине, заявил в социальной сети X отставной полковник и экс-советник главы Министерства обороны США Дуглас Макгрегор.
"Что касается Украины <…>, Трампу следует избавиться от подхалимов. Они создают много шума о якобы крупных сделках и мнимых громких победах. Истинные военные эксперты говорили бы ему суровую правду", — отметил он.
На этой неделе Трамп заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште была отменена, но он намерен провести переговоры в будущем. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену саммита между Россией и США в Будапеште, отметил, что сложно отменить то, о чем не было конкретных договоренностей, так как сроки не обсуждались.
Министерство финансов США в среду включило компании "Роснефть", "Лукойл" и 34 их дочерние структуры в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, новые санкции Минфина США в отношении "Роснефти" и "Лукойла" не приведут к проблемам для Москвы, поскольку у нее выработался устойчивый иммунитет к подобным мерам. Однако, по ее словам, эти действия посылают контрпродуктивный сигнал, особенно в контексте урегулирования на Украине.
Спецоперация на Украине США Будапешт УКРАИНА Дональд Трамп Дуглас Макгрегор Владимир Путин Роснефть Лукойл МИД
 
 
