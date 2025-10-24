https://1prime.ru/20251024/tusk-863865806.html
Туск не уверен, что США будут применять санкции против "Роснефти"
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск не уверен в том, что США действительно будут применять санкции в отношении российских компаний "Роснефть" и "Лукойл".
"Слушайте, вы заметили, что нет дня или нет часа, чтобы не узнать чего-то нового о каких-то разворотах в американской политике. Наши наиважнейшие самые большие союзники любят удивлять всех вокруг такими изменениями", - сказал Туск журналистам после саммита ЕС.
"Сигнал массивный, это массивные санкции, но я бы побоялся сказать, что это точно свершится. Вы знаете о чем идет речь. Решения там (в США – ред.) меняются в течении недели или быстрее", - добавил он.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
