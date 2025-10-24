https://1prime.ru/20251024/ukaz-863912010.html

Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий до 10 декабря ввоз товаров в РФ автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии без документов с подтверждением их статуса как товаров ЕАЭС и без маркировки, предусмотренной союзом при ряде условий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Разрешение ввоза товаров в РФ осуществляется для обеспечения соблюдения прав и законных интересов импортеров товаров (фактическое пересечение российско-казахстанского участка государственной границы Российской Федерации) при соблюдении ряда условий, говорится в документе. Так, получателями товаров являются российские юрлица, у перевозчика должно быть уведомление от получателя товаров в таможенный орган РФ в простой письменной форме об обязательстве задекларировать товар в соответствии с действующим законодательством в таможенной сфере. В свою очередь, получатели товаров должны обеспечить их перевозку до складов временного хранения и размещение там, уведомить в письменной форме Минпромторг России о своих организационно-правовой форме и ИНН для маркировки ввезенных товаров. Также получатели обязаны осуществить маркировку товаров, находящихся на складах временного хранения, до 27 декабря задекларировать товары и совершить иные операции. "Ввоз в Российскую Федерацию товаров (предусмотренных данным указом - ред.)... не является несоблюдением обязанностей в области таможенного дела, а также обязанностей по маркировке товаров и (или) нанесению на них информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - отмечается в документе. Указ вступил в силу с даты его подписания.

