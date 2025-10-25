Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва поможет Донецку и Луганску восстановить коммунальную инфраструктуру - 25.10.2025
Москва поможет Донецку и Луганску восстановить коммунальную инфраструктуру
Москва поможет Донецку и Луганску восстановить коммунальную инфраструктуру - 25.10.2025, ПРАЙМ
Москва поможет Донецку и Луганску восстановить коммунальную инфраструктуру
Московские специалисты восстановят и модернизируют коммунальную инфраструктуру в Донецке и Луганске, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T11:18+0300
2025-10-25T11:18+0300
недвижимость
россия
донецк
сергей собянин
жкх
луганск
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/82561/44/825614484_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_52fb49796a00696c8ad054ad994ffa32.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Московские специалисты восстановят и модернизируют коммунальную инфраструктуру в Донецке и Луганске, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Планы на 2026 год: продолжаем восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска. В Донецке основное внимание уделим модернизации коммунальной инфраструктуры... В Луганске работы пройдут в 43 зданиях - 37 многоквартирных домах, одном административном здании, объектах здравоохранения и культуры, трёх объектах образования", - написал Собянин в своем канале на платформе Max. Мэр столицы уточнил, что в Донецке запланировано отремонтировать и восстановить 68,8 километра инженерных сетей, один объект образования, 273,7 тысячи квадратных метров дорог. К благоустройству готовятся 16,7 гектара общественных пространств. В Луганске, как добавил Собянин, будут отремонтированы и приведены в порядок 67,7 километра инженерных сетей, 186 тысяч квадратных метров дорог, 1,3 гектара общественных пространств. "Круглый год в Луганске и Донецке работают аварийно-восстановительные бригады московских коммунальщиков. Они помогают устранять повреждения на инженерных сетях, готовиться к отопительному сезону и проходить его", - отметил мэр столицы. По словам Собянина, за четыре года столичные специалисты привели в порядок 13 знаковых объектов общей площадью 177,1 гектара, при этом только в 2025 году было благоустроено больше 21 гектара.
донецк
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/82561/44/825614484_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_b4c5f342697cf0dccb92098b7f82b9a2.jpg
недвижимость, россия, донецк, сергей собянин, жкх, луганск, москва
Недвижимость, РОССИЯ, Донецк, Сергей Собянин, ЖКХ, ЛУГАНСК, МОСКВА
11:18 25.10.2025
 
Москва поможет Донецку и Луганску восстановить коммунальную инфраструктуру

Собянин: бригады из Москвы восстановят коммунальную инфраструктуру в Донецке и Луганске

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРемонт дорожного покрытия
Ремонт дорожного покрытия - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Ремонт дорожного покрытия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Московские специалисты восстановят и модернизируют коммунальную инфраструктуру в Донецке и Луганске, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Планы на 2026 год: продолжаем восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска. В Донецке основное внимание уделим модернизации коммунальной инфраструктуры... В Луганске работы пройдут в 43 зданиях - 37 многоквартирных домах, одном административном здании, объектах здравоохранения и культуры, трёх объектах образования", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Мэр столицы уточнил, что в Донецке запланировано отремонтировать и восстановить 68,8 километра инженерных сетей, один объект образования, 273,7 тысячи квадратных метров дорог. К благоустройству готовятся 16,7 гектара общественных пространств.
В Луганске, как добавил Собянин, будут отремонтированы и приведены в порядок 67,7 километра инженерных сетей, 186 тысяч квадратных метров дорог, 1,3 гектара общественных пространств.
"Круглый год в Луганске и Донецке работают аварийно-восстановительные бригады московских коммунальщиков. Они помогают устранять повреждения на инженерных сетях, готовиться к отопительному сезону и проходить его", - отметил мэр столицы.
По словам Собянина, за четыре года столичные специалисты привели в порядок 13 знаковых объектов общей площадью 177,1 гектара, при этом только в 2025 году было благоустроено больше 21 гектара.
 
Недвижимость РОССИЯ Донецк Сергей Собянин ЖКХ ЛУГАНСК МОСКВА
 
 
