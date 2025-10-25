Москва поможет Донецку и Луганску восстановить коммунальную инфраструктуру
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Московские специалисты восстановят и модернизируют коммунальную инфраструктуру в Донецке и Луганске, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Планы на 2026 год: продолжаем восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска. В Донецке основное внимание уделим модернизации коммунальной инфраструктуры... В Луганске работы пройдут в 43 зданиях - 37 многоквартирных домах, одном административном здании, объектах здравоохранения и культуры, трёх объектах образования", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Мэр столицы уточнил, что в Донецке запланировано отремонтировать и восстановить 68,8 километра инженерных сетей, один объект образования, 273,7 тысячи квадратных метров дорог. К благоустройству готовятся 16,7 гектара общественных пространств.
В Луганске, как добавил Собянин, будут отремонтированы и приведены в порядок 67,7 километра инженерных сетей, 186 тысяч квадратных метров дорог, 1,3 гектара общественных пространств.
"Круглый год в Луганске и Донецке работают аварийно-восстановительные бригады московских коммунальщиков. Они помогают устранять повреждения на инженерных сетях, готовиться к отопительному сезону и проходить его", - отметил мэр столицы.
По словам Собянина, за четыре года столичные специалисты привели в порядок 13 знаковых объектов общей площадью 177,1 гектара, при этом только в 2025 году было благоустроено больше 21 гектара.