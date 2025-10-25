https://1prime.ru/20251025/vosstanovlenie-863923853.html

Москва поможет Донецку и Луганску восстановить коммунальную инфраструктуру

Москва поможет Донецку и Луганску восстановить коммунальную инфраструктуру - 25.10.2025, ПРАЙМ

Москва поможет Донецку и Луганску восстановить коммунальную инфраструктуру

Московские специалисты восстановят и модернизируют коммунальную инфраструктуру в Донецке и Луганске, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T11:18+0300

2025-10-25T11:18+0300

2025-10-25T11:18+0300

недвижимость

россия

донецк

сергей собянин

жкх

луганск

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/82561/44/825614484_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_52fb49796a00696c8ad054ad994ffa32.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Московские специалисты восстановят и модернизируют коммунальную инфраструктуру в Донецке и Луганске, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Планы на 2026 год: продолжаем восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска. В Донецке основное внимание уделим модернизации коммунальной инфраструктуры... В Луганске работы пройдут в 43 зданиях - 37 многоквартирных домах, одном административном здании, объектах здравоохранения и культуры, трёх объектах образования", - написал Собянин в своем канале на платформе Max. Мэр столицы уточнил, что в Донецке запланировано отремонтировать и восстановить 68,8 километра инженерных сетей, один объект образования, 273,7 тысячи квадратных метров дорог. К благоустройству готовятся 16,7 гектара общественных пространств. В Луганске, как добавил Собянин, будут отремонтированы и приведены в порядок 67,7 километра инженерных сетей, 186 тысяч квадратных метров дорог, 1,3 гектара общественных пространств. "Круглый год в Луганске и Донецке работают аварийно-восстановительные бригады московских коммунальщиков. Они помогают устранять повреждения на инженерных сетях, готовиться к отопительному сезону и проходить его", - отметил мэр столицы. По словам Собянина, за четыре года столичные специалисты привели в порядок 13 знаковых объектов общей площадью 177,1 гектара, при этом только в 2025 году было благоустроено больше 21 гектара.

донецк

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, донецк, сергей собянин, жкх, луганск, москва