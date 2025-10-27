Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Две АЗС дочерней компании "Лукойл" в Финляндии объявили о своем закрытии - 27.10.2025
Две АЗС дочерней компании "Лукойл" в Финляндии объявили о своем закрытии
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Две АЗС дочерней компании "Лукойла" Teboil в Финляндии объявили о скором закрытии на фоне санкций и приостановки поставок топлива со стороны финской нефтеперерабатывающей компании Neste. Агентство STT сообщило на прошлой неделе, что финская Neste приостановила поставки топлива на АЗС Teboil. По данным агентства, решение о приостановке может быть связано с введенными в отношении "Лукойла" санкциями, однако Neste не подтвердила эту информацию. Как утверждает STT, Teboil закупает большую часть своего топлива у Neste. Teboil в свою очередь сообщила, что изучает влияние санкций США на свою деятельность. "Уважаемые клиенты! Мы прекращаем работу в воскресенье, 9 ноября", - говорится в сообщении АЗС Teboil в Кемиярви в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Аналогичное сообщение разместила АЗС Teboil в населенном пункте Вуорела, расположенном к северу от Куопио. Заправка закроется 17 ноября, а до этого времени сократит часы работы. По данным финских СМИ, в Финляндии насчитывается около 400 АЗС Teboil. Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года. Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Две АЗС дочерней компании "Лукойла" Teboil в Финляндии объявили о скором закрытии на фоне санкций и приостановки поставок топлива со стороны финской нефтеперерабатывающей компании Neste.
Агентство STT сообщило на прошлой неделе, что финская Neste приостановила поставки топлива на АЗС Teboil. По данным агентства, решение о приостановке может быть связано с введенными в отношении "Лукойла" санкциями, однако Neste не подтвердила эту информацию. Как утверждает STT, Teboil закупает большую часть своего топлива у Neste. Teboil в свою очередь сообщила, что изучает влияние санкций США на свою деятельность.
"Уважаемые клиенты! Мы прекращаем работу в воскресенье, 9 ноября", - говорится в сообщении АЗС Teboil в Кемиярви в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Аналогичное сообщение разместила АЗС Teboil в населенном пункте Вуорела, расположенном к северу от Куопио. Заправка закроется 17 ноября, а до этого времени сократит часы работы. По данным финских СМИ, в Финляндии насчитывается около 400 АЗС Teboil.
Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Заголовок открываемого материала