"Лукойл" объявил о намерении продать свои зарубежные активы - 27.10.2025
"Лукойл" объявил о намерении продать свои зарубежные активы
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Лукойл" в связи с введением рядом государств санкций в отношении него и его дочерних компаний намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей, сообщила компания."ПАО "Лукойл" сообщает, что в связи с введением некоторыми государствами ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних компаний компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей", - говорится в сообщении.Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежит два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
21:17 27.10.2025 (обновлено: 22:22 27.10.2025)
 
"Лукойл" объявил о намерении продать свои зарубежные активы

"Лукойл" объявил о намерении продать свои зарубежные активы из-за санкций

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Лукойл" в связи с введением рядом государств санкций в отношении него и его дочерних компаний намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей, сообщила компания.
"ПАО "Лукойл" сообщает, что в связи с введением некоторыми государствами ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних компаний компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей", - говорится в сообщении.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежит два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Две АЗС дочерней компании "Лукойл" в Финляндии объявили о своем закрытии
